U prisustvu članova i simpatizera Srpske napredne stranke iz celog Pčinjskog okruga, ali i gostiju iz Severne Makedonije, u Trgovištu je održan Svenarodni sabor pod nazivom „Srbija pobeđuje“.

Skupu je prisustvovala i potpredsednica Srpske napredne stranke i predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić, koja se zahvalila okupljenima na podršci, energiji i poverenju koje godinama pružaju politici koju predvodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Nakon skupa, Brnabić se oglasila na društvenoj mreži Instagram i poslala snažnu poruku.

- Dok neki drugi koriste svaku priliku da odu u neku evropsku prestonicu i ocrne svoju zemlju i govore o njoj sve najgore, mi iz SNS obilazimo našu prelepu zemlju. Za nas nema opština prvog i drugog reda, nema gradova koji su bitni i manjih mesta koja su nevažna - poručila je Brnabić.

Ona je istakla da je došla u Trgovište kako bi pozdravila narod koji je, kako je navela, svih ovih godina bez izuzetka bio uz Aleksandra Vučića i podržavao politiku mira i stabilnosti.

- Hvala vam na tome što nikada niste odustali i što ste bili naša snaga i razlog zbog koga smo ostali imuni na sve blokaderske napade - navela je Brnabić.

"Ovaj narod niko ne može pobediti"

Predsednica parlamenta poručila je da građani dobro znaju ko se bori za Srbiju i njene interese.

- Ovaj narod niko i ništa ne može pobediti, ovim ljudima se ne mogu prodati laži o Aleksandru Vučiću kao vrhovnom zlu koje puca u narod. Oni znaju da dok je njega, biće stabilne, jake i slobodne Srbije - istakla je Brnabić.

Svenarodni sabor „Srbija pobeđuje“ okupio je veliki broj građana koji su, prema rečima organizatora, još jednom pokazali podršku politici razvoja, mira i stabilnosti Srbije.