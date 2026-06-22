Jedinstveni dispečerski centar koji je juče posetio predsednik Aleksandar Vučić obuhvatiće sve pruge kojima trenutno upravlja Infrastruktura železnice Srbije.

Jedinstveni dispečerski centar Infrastrukture železnice Srbije nalazi se u železničkoj stanici Beograd - Ranžirna u Makišu, u kojoj se nalazila Telekomanda. Reč je o modernom dispečerskom centru sa sistemima za upravljanje i kontrolu železničkog saobraćaja, koji će omogućiti podizanje nivoa bezbednosti železničkog saobraćaja na najviši nivo, efikasnije upravljanje železničkog saobraćaja na srpskim prugama, kao i optimalnu iskorišćenost infrastrukturnih kapaciteta za potrebe teretnog i putničkog saobraćaja.

Rekonstruisano je oko 4.000 kvadratnih metara prostora, uređeno oko 2.200 kvadrata fasade, zamenjeni su krov, prozori i vrata, kao i instalacije, transformatori, klimatizacija, sistem za gašenje požara.

Uređeno je oko 4.500 kvadratnih metara prostora oko samog objekta. Projekat je podrazumevao dispečersku centralizaciju i energetske uređaje, izgradnju prateće infrastrukture, stvaranje automatizovanih sistema i računarskog kompleksa, isporuku odgovarajuće opreme, ugradnju tehničkih sredstava za bezbednost, kao i stvaranje uslova za dijagnostiku kompozicija za vreme kretanja voza.

Izvođač radova je kompanija RŽD internešenel, a projekat je vredan, kako je ranije objavljeno, 114,78 miliona evra. Finansiranje je obezbeđeno iz ruskog kredita za modernizaciju srpskih železnica ukupne vrednosti 230 miliona evra, uključujući i učešće iz budžeta Srbije.

Izradi Opšteg projektnog zadatka izgradnje Jedinstvenog dispečerskog centra prethodio je obilazak i pregled više od 200 železničkih objekata, uključujući železničke stanice, vučne podstanice i deonice kontaktne mreže u Srbiji, a stručnjaci Infrastrukture železnice Srbije prethodno su obišli dispečerske centre u Rusiji, ali i sagledali različita tehnička rešenja u Evropskoj uniji.

Jedinstveni dispečerski centar omogućava automatsku kontrolu železničkih vozila u saobraćaju, kao i trenutni prenos dodatnih informacija od značaja za bezbednost saobraćaja kao što su: deformacije šina, kretanje i pozicije vozova, odroni, krađe ili neovlašćena kretanja u zoni pruge. Novi Jedinstveni dispečerski centar činiće Operativno - upravljački i nadzorni centar Srbije u Makišu, sa regionalnim dispečerskim centrima u Novom Sadu, Nišu i Požegi.

Dispečersko upravljanje saobraćajem vozova u Srbiji odvija se kroz tri centra za daljinsko upravljanje (Topčider, Niš, Novi Sad) i tri telekomandna centra (Makiš, Požega, Niš), koji su u funkciji već više decenija. U okviru izgradnje novog Jedinstvenog dispečerskog centra, modernizovana je celokupna telekomunikaciona infrastruktura, koja obuhvata dispečerske veze, mrežu za prenos podataka, lokalnu optičku mrežu u stanici i lokalne mreže u zgradama, centralizovani sistem upravljanja i monitoringa opreme, sistem veza na stanici i međustaničnim rastojanjima, sistem za registraciju razgovora i audio-vizuelno informisanje putnika.

Rekonstrukcija deonice Stalać - Đunis

Šef naše države je otkrio da će prva deonica Stalać - Đunis krenuti u martu 2027. godine.

- Ide sporo, ubi bože sporo. Ima tu i naše krivice. Moramo i da popravljamo stvari, te popravke će da koštaju 200 miliona evra, a ne izgradnja svega. Pokazaću vam kako izgleda pruga, šokiraćete se bukvalno. Niko ništa nije pipnuo 50 godina. Idete vozom preko tog vijadukta, drma se zaštitna ograda, kamenice padaju u ponor, samo čekate kada će da padne sve - rekao je Vučić.