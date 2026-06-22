Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa jednim od vodećih kineskih stručnjaka za veštačku inteligenciju Kaj-Fu Lijem, najavila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Vučić će primiti Kaj-Fu Lija danas u 9 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, navodi se u saopštenju.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je juče novoizgrađeni Jedinstveni dispečerski centar upravljanja saobraćajem vozova u Beogradu.

Vučić je juče tokom obraćnja medijima naglasio da neće tužiti nikoga zbog laži o zvučnom topu, pa ni N1, i da mu je samo stalo da narod sazna istinu.

- To što su meni uradili će biti najstrašnija istorija beščašća, laži, kleveta, metaforičkog ubijanja, character assassination, što je gore od stvarnog ubijanja. Žao mi je što nisam mogao da zaštitim porodicu, trudio sam se da zaštitim sve druge ljude, i to ću nastaviti da radim - zaključio je Aleksandar Vučić.