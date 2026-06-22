OVAN

POSAO: Odličan je dan za komunikaciju, kraća poslovna putovanja, sastanke i dogovore. U navedenim oblastima očekuje vas uspeh. Na kraju dana zadovoljni ste rezultatima.

LJUBAV: Imate redovnu komunikaciju sa simpatijom. Smatrate da se odnos spontano razvija. Očekujete da jako brzo zvanično uđete u vezu od koje imate veća očekivanja.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro. Jedino postoji mogućnost pojave nekih starih, hroničnih problema koji su prvenstveno vezani za oblast glave, bubrega, kostiju ili pritiska.

BIK

POSAO: Nemate dobru koncentraciju. To je upravo glavni razlog zašto pravite greške tokom radnog procesa. Pokušajte da budete pragmatični: sve što sada omašite moraćete da ispravite.

LJUBAV: Uspostavljate komunikaciju sa bivšim partnerom. Niste sigurni da li želite vezu sa njim ili vam jednostavno nedostaje neko staro vreme. Bivši partner je raspoložen za susret.

ZDRAVLJE: Disajni organi generalno, kod oba pola, a genitalije kod žena su osetljive. Uz primenu zaštite odnosno prevencije svi problemi se mogu jednostavno izbeći.

BLIZANCI

POSAO: Totalno ste nezadovoljni situacijom na poslu. Posao je u stagnaciji i nemate više ideja kako da ga pokrenete. Iz tog razloga okrećete se novom poslovnom projektu.

LJUBAV: Oblast tajnih veza je aktivirana. Imate tajnu simpatiju sa kojom imate tajnu komunikaciju. Pokušavate da joj se približite i glumite da ste opušteni i jednostavni.

ZDRAVLJE: Na polju zdravlja nema nikakvih promena. Zdravstvena situacija koja je bila prisutna proteklih dana je i dalje nepromenjena. Nedostaje vam fizička aktivnost.

RAK

POSAO: Iznenada dobijate novu poslovnu ponudu. Prezadovoljni ste njenim sadržajem. Razmišljate da je prihvatite. Nikome ne govorite vaše poslovne planove.

LJUBAV: Uporni ste i ne odustajete od braka. Iako ste svesni da je bračni partner nezainteresovan pokušavate da porodicu održite na okupu. Za vas razvod nije opcija.

ZDRAVLJE: Nestabilni ste i vaše raspoloženje varira. Prelazite iz faze optimizma u fazu neraspoloženja u roku od nekoliko minuta. Smeta vam sopstvena preosetljivost.

LAV

POSAO: Na poslu vas očekuje jako puno problema. Oko toga se uopšte ne uzbuđujete niti vas oni demotivišu. Jednostavno ulažete više energije i verujete da ćete prevazići teškoće.

LJUBAV: Inicirate razgovor sa bračnim partnerom. Tema je novac. Očigledno je da imate različit pogled na situaciju: dok ste vi jako zabrinuti, bračni partner smatra da je sve u redu.

ZDRAVLJE: Nema novih zdravstvenih problema. Ono što vas muči su hronične tegobe koje su vezane za kosti, cirkulaciju ili pritisak. Znate dobro kako da ih neutrališete.

DEVICA

POSAO: Dvoumite se u vezi poslovne ponude koju ste dobili. Neke stvari definitvno predstavljaju korak napred, ali u suštini niste zadovoljni ponudom u celini.

LJUBAV: Nezadovoljni ste odnosom sa partnerom. On misli da ste previše ozbiljni i neopušteni pa pokušava da vas opusti. Imate utisak da vas uopšte ne razume.

ZDRAVLJE: Pripazite na pritisak, jer je sklon oscilacijama. Ukoliko ste na terapiji najbolje da je redovno uzimate. Ukoliko niste, budite spremni da na vreme reagujete.

VAGA

POSAO: Vaše reči mogu biti svesno ili slučajno pogrešno protumačene. Bilo bi dobro da pripazite šta i kome pričate. Najbolje da budete jasni i koncizni u razgovoru.

LJUBAV: U redovnom ste kontaktu sa bivšim partnerom. Imate utisak da odnos ide u smeru nastavka veze. Čekate da druga strana pokaže inicijativu. Pristaćete na predlog odmah.

ZDRAVLJE: Skloni ste infekcijama. Neophodno je da obratite pažnju na disajne organe i genitalije. Sve probleme možete da izbegnete ukoliko budete primenili prevenciju.

ŠKORPIJA

POSAO: Održavate redovnu komunikaciju sa strancima. Očekujete da se konačno zvanično dogovorite oko budućeg sporazuma. Intuicija vam govori da će saradnja biti uspešna.

LJUBAV: Najvažnija oblast za vas je oblast ljubavi. Partner vam daje snagu, sigurnost, stabilnost. Samo zbog odnosa sa njim se osećate kao kompletna ličnost.

ZDRAVLJE: Zdravstvena situacija je nepromenjena. Potrebno je da se čuvate hladnoće. Sinusi i bubrezi su osetljivi i prvi na udaru. Moguće je aktiviranje nekih hroničnih problema.

STRELAC

POSAO: Koncentracija vam nije najbolja. Prilično ste opušteni, a pritom dekoncentrisani. Skloni ste pravljenju grešaka koje čak nećete ni primetiti. Obaveze vam nisu prioritet.

LJUBAV: Imate tajnu simpatiju na poslu. Trudite se da uspostavite ležeran, opušten, prijateljski odnos sa njom. Smatrate da je bolje da sačekate malo pre nego što ponudite vezu.

ZDRAVLJE: Skloni ste alergijskim reakcijama. Može se desiti da vam smata neki lek, hrana ili čak miris. Ukoliko nešto probate po prvi put sačekajte da vidite reakciju organizma.

JARAC

POSAO: Jako ste ambiciozni. Postižete ogroman uspeh na poslu, ali umesto da stanete i odmorite se, vi nastavljate dalje. Prija vam uspeh. Želite da postignete što više.

LJUBAV: Neste preterano zainteresovani za emotivnu sferu. Partner pokušava da vas opusti i da vam se približi. Uzalud je njegov trud, kada vi razmišljate isključivo o poslu.

ZDRAVLJE: Vi se osećate dobro što je najbitnije. Ne bi bilo loše da povedete računa o imunitetu odnosno da ga podignite. Postoji mogućnost pojave nekih hroničnih tegoba.

VODOLIJA

POSAO: Očekuje vas razgovor sa nadređenom osobom. Tema je uspostavljanje saradnje sa inostranim saradnicima. Smatrate da komunikacija odlično napreduje i da je dogovor moguć.

LJUBAV: Vodite komunikaciju sa osobom koja živi daleko od vas. Prilično ste pragmatični i smatrate da dopisivanje nema potencijal da preraste u vezu. Ipak, dopisivanje vam prija.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Osećate se dobro. Imate prilično odgovoran odnos prema zdravlju. Nastavljate sa navikama koje omogućuju stabilno zdravstveno stanje.

RIBE

POSAO: Odličan je dan za poslove gde je potrebna vešta komunikacija. Ukoliko imate ročište briljiraćete. Ukoliko je posao vezan sa medijima ili inostranstvom očekuje vas uspeh.

LJUBAV: Vašoj simpatiji treba jako puno vremena da se odluči za vezu. Već vam je dosadilo da čekate njegovu inicijatu tako da mu dajete do znanja da je kranje vreme da se pokrene.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro. Na polju zdravlja se ne vide nikakvi problemi. Imate prilično odgovoran i ozbiljan stav kada je zdravlje u pitanu. Vaš trud donosi željene rezultate.