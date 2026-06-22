Posle tropskog vikenda, Srbiju već u ponedeljak očekuje značajna promena vremena. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje na izražene grmljavinske procese, dok meteorolog Marko Čubrilo najavljuje nekoliko dana nestabilnog vremena uz mogućnost lokalnih nepogoda.

Prema prognozi RHMZ-a, ponedeljak će biti promenljivo oblačan, topao, ali i veoma nestabilan. U prvom delu dana u većini krajeva biće suvo uz sunčane intervale, dok se od sredine dana očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina.

RHMZ upozorava na grad i jače pljuskove

Meteorolozi upozoravaju da će u Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji lokalno biti obilnijih pljuskova sa grmljavinom, uz kratkotrajnu pojavu grada.

Veća verovatnoća za izraženije vremenske procese očekuje se u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji, gde lokalno može pasti velika količina kiše za kratko vreme.

Maksimalna temperatura kretaće se od 29 do 33 stepena, dok će u Beogradu biti oko 32 stepena.

I prestonicu od sredine dana očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina, a pojedini delovi grada mogu biti pogođeni i kratkotrajnim gradom.

Čubrilo: Moguće lokalne nepogode

Meteorolog Marko Čubrilo navodi da je atmosfera veoma nestabilna zbog velike količine vlage i energije akumulirane tokom prethodnih toplih dana.

Prema njegovim rečima, u pojedinim oblastima postoje uslovi za razvoj snažnih grmljavinskih sistema koji mogu doneti obilnu kišu za kratko vreme, pojavu tuče ili grada, intenzivno sevanje i prolazno olujne udare vetra.

Čubrilo ističe da je veoma teško precizno odrediti gde će se tačno formirati najjači oblaci, ali upozorava da su lokalne nepogode moguće širom regiona.

Nestabilno i u utorak i sredu

Ni naredni dani neće doneti potpuno smirenje vremena.

RHMZ najavljuje promenljivo oblačno vreme uz temperature od 29 do 32 stepena i povremene pljuskove sa grmljavinom tokom utorka i srede.

Slično prognozira i Čubrilo, koji očekuje češće pljuskove nad centralnim i jugoistočnim delovima regiona, uz postepeno slabljenje sparine zahvaljujući severozapadnom vetru.

Vraćaju se letnje vrućine

Dobra vest za ljubitelje leta jeste da bi krajem nedelje trebalo da dođe do stabilizacije vremena.

Prema prognozama Marka Čubrila, od 27. juna do početka jula ponovo će uslediti veoma toplo vreme, uz prave letnje vrućine.

Temperature bi u pojedinim predelima mogle da dostignu i 37 stepeni, dok se ozbiljnije osveženje i novo pogoršanje vremena trenutno naziru tek posle 3. i 5. jula.

Do tada građane očekuje nekoliko dana promenljivog vremena, uz smenu sunčanih intervala, pljuskova, grmljavine i lokalnih vremenskih nepogoda.