Nakon saopštenja Višeg javnog tužilaštva (VJT) da su plenumaši skoro dva meseca pre protesta 15. marta planirali da simuliraju „zvučni top“ i potom za to optuže vlasti, nastala je neviđena panika u blokaderskim redovima, a Savo Manojlović, lider pokreta „Kreni-promeni“, tvrdi da su to sve laži vlasti i zbog toga je napravio svoju listu za hapšenje, na kojoj se nalazi i predsednik Srbije.

Istovremeno, upadljivo je ćutanje regionalnih medija koji su mesecima vodili prljavu kampanju protiv Vučića zbog navodne upotrebe zvučnog topa.

Opozicionari ne znaju kako da se izbore sa dokazima koje je sakupilo VJT, i u svom klasičnom stilu, za sve su okrivili Aleksandra Vučića.

Najdalje je otišao Savo Manojlović, koji je izneo niz teških optužbi na račun predstavnika državnih institucija, tvrdeći da istraga ide u pogrešnom pravcu.

- Više javno tužilaštvo pokrenulo je istragu zbog navodne sumnje da su studenti simulirali upotrebu zvučnog topa 15. marta. Oni koji danas skrivaju taj zločin, nakon više od 2.000 svedočenja potkrepljenih medicinskom dokumentacijom, učestvuju u prikrivanju terorizma - rekao je Manojlović.

On je potom naveo da, prema njegovom mišljenju, odgovornost snose pojedinci iz institucija, medija i političkog života Srbije, pa je zbog toga „on napravio svoj spisak za hapšenje“!

- To su ljudi iz tužilaštva, medijske sluge režima, politički vrh. Nenad Stefanović, Aleksandar Vučić, Ana Brnabić, Dragan J. Vučićević, Ivica Dačić. To je spisak za hapšenje - izjavio je Manojlović.

Govoreći o samoj istrazi, Manojlović je postavio pitanje kako nadležni organi tumače iskaze građana koji tvrde da su imali slična iskustva tokom protesta.

- Kako tužilaštvo objašnjava činjenicu da je veliki broj ljudi prijavio isto iskustvo u isto vreme? - upitao je Manojlović.

On je poručio da će, kako smatra, u budućnosti biti utvrđena puna istina o događajima od 15. marta.

- Ko god danas sprečava da se sudi onima koji su naredili upotrebu zvučnog topa, ispisuje sopstvenu optužnicu na osnovu koje će se sutra suditi njemu, nakon potpune i nezavisne istrage. Bez zaštićenih, bez nedodirljivih – smatra Manojlović.

Na kraju je izneo i stav da odgovornost mora da bude utvrđena bez izuzetaka.

- Korov se mora saseći u korenu - zaključio je Manojlović.

Posle ovakve izjave Manojlovića jasno se vidi koliko je bedan i neuspeo pokušaj blokadera i opozicije da se operu od afere „Zvučni top“. Međutim, narod nije glup i sve vidi, a istina je samo jedna.

Takođe, upadljivo je da su mediji iz regiona, naročito oni iz Hrvatske, koji su svakodnevno pumpali laži o upotrebi „zvučnog topa“ na protestu blokadera 15. marta, sada odjednom naprasno zaćutali.

Naime, blokaderska medijska hobotnica iz Podgorice, Zagreba, Sarajeva svakodnevno je vodila brutalnu kampanju destabilizacije i rušenja Srbije pumpajući laži o tome kako je Vučić pucao u sopstveni narod iz „zvučnog topa“ na protestu 15. marta 2025. godine.

Sada, kada su ove laži potpuno raskrinkane i posle saopštenja VJT, regionalni mediji su zanemeli.

Nisu preneli nijedno slovo saopštenja VJT-a u Beogradu i sada se prave kao da se ništa ne dešava.

Kada je trebalo podeliti narod, izazivati građanski rat i pozivati na prolivanje krvi u Srbiji, bili su prvi u redu, izveštavali uživo i pumpali sukobe i nerede lažima i obmanama.

Gde ste sada, gospodo iz regiona? Jesu li to te evropske vrednosti, na koje se zdušno pozivate?

Mediji iz regiona ćute jer ne znaju kako da opravdaju svoje laži

Predsednik Srbije je prvi ukazao da su regionalni mediji naprasno ućutali.

- Obratite pažnju na još jedan detalj. Nijedan od regionalnih medija nije rekao ni reč o pokretanju postupka. Svi oni koji svakoga dana vode najgoru moguću hajku protiv države Srbije i protiv mene nisu rekli ni reč, jer su sve vreme lagali. Kako sada da objasne svojim čitaocima i gledaocima da su sve vreme lagali i radili na rušenju naše države - rekao je Aleksandar Vučić.