Postoje ljudi koji su umislili da su važni i da mogu da određuju ko sve gde sme da ide, saopštio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom obilaska novoizgrađenog Jedinstvenog dispečerskog centra upravljanja saobraćajem vozova u Beogradu.

On je tom prilikom rekao da smo svedoci da se iz blokaderskih redova svakodnevno plasiraju laži.

- I juče (u subotu) smo preterali sa brojnošću u Novom Sadu. Nije ih bilo ni 7.600, bio je jedan omanji skup ljudi iz cele Srbije u Novom Sadu. Oni i dalje misle da se oni pitaju i odlučuju ko će gde da ide i ko će šta da radi. Oni ne razumeju da stvari nisu bile iste u februaru prošle i u februaru ove godine. Deo njih ima pomućenu svest, i žive u svojim balonima neistina. Više to nije ni blizu onoga što će ugroziti napredak Srbije u narednom periodu - rekao je predsednik, i dodao da nisu ni moćni ni jaki, već samo imaju ogromnu podršku spolja.

Nastaviću da štitim ljude

Aleksandar Vučić je rekao da nema potrebu da tuži nikoga zbog laži o zvučnom topu, i da mu je samo stalo da narod zna istinu i da se to nikome drugom ne ponovi u budućnosti.

- To što su meni uradili biće najstrašnija istorija beščašća, laži, kleveta, metaforičkog ubijanja, „character assassination“, što je gore od stvarnog ubijanja. Žao mi je što nisam mogao da zaštitim porodicu, trudio sam se da zaštitim sve druge ljude, i to ću nastaviti da radim - zaključio je prvi čovek Srbije.

Novinarka tajkunske televizije je tokom predsednikovog razgovora sa predstavnicima medija pokušala da vrati priču na „zvučni top“ pitanjem da li zna da je isproban na pripadnicima Žandarmerije i na policijskoj brigadi na Banovom brdu, kao i da su ga srpski obaveštajci sa FSB-om isprobavali na psima, kao i da je upotrebljen na migrantima kod Sombora.

- Niste otkrili neku tajnu oko jedne stvari, ovo drugo, nemojte da se ljutite, onaj ko vas je obučavao da ovo izvedete, on vam je učinio medveđu uslugu. Vi imate u našem zvaničnom izveštaju koji sam čitao, hvala im na tome, ozbiljna služba kao što je FSB je naravno isprobala i dokazala da nije upotrebljen zvučni top. Koristili su pse da ne bi koristili ljude – odgovorio je smireno šef države na provokaciju.

Lažni profesionalizam N1

On je naglasio da zna za saradnju sa FSB-om, kao i da je logično da se novo oruđe isproba, ali na sebi, a ne na drugima, kao i da ne zna jesu li ili nisu.

- Ne znate ni šta bi da kažete, uz poniženi lažni profesionalizam, uz sve ono što ste objašnjavali građanima što se nije desilo uopšte. Ja sam rekao, da je neko pucao iz zvučnog topa, ja ne bih bio predsednik ni dana više. Zato smo pozvali i FBI i FSB i sve službe da dođu da utvrde. Mislite li da će Bortnjikov da stavi potpis na nešto što je laž? On je profesionalac. Izvukao bi se nekako, ne bi stavio potpis – rekao je Vučić i dodao da razume potrebu za izazivanjem mržnje, ali da mu je žao što N1 mora u tome da učestvuje.

O odbacivanju tvrdnji o aferi „Sarajevo safari“ od strane italijanskog suda, kao i traženju odgovornosti za one koji su izrekli laži, Vučić kaže da ne očekuje da će oni prestati sa takvim tvrdnjama:

- Jesu prestali posle Jovanjice? Nisu. Jesu prestali posle zvučnog topa? Valjda ja ne znam, a oni znaju. Milion razloga, samo nikada da pokažu taj zvučni top iz kojeg je tobož pucano. To nije igračka, to je malo manje od tenka. Pa gde je bio? Nigde, lagali su sve vreme. Tako i sa tim, kao i sa svim drugim lažima. Gde je onaj preminuli dečak iz Valjeva, znate li mu ime? Ne znate, i nećete saznati. Služila je laž za jedno veče, da prostorije budu spaljene i da neko strada, da bude krvoproliće – rekao je Vučić.

On je dodao da blokaderi ne brinu šta će biti sa ljudima za to jedno veče.

Moderno uređen centar

Predsednik Vučić je tokom obilaska dispečerskog centra u Makišu rekao kako je ovaj objekat veoma važan za nas i da će pomoći u centralizaciji našeg železničkog saobraćaja.

- Moderno je uređen, sve je u njemu digitalno. 23 osobe tu rade, oni u ovom trenutku upravljaju sa oko 540 kilometara naše železnice, biće nam potrebno još šest ili sedam meseci da ubacimo i prugu Beograd - Subotica, da se i to ubaci pod upravljanje, i imate nadzor nad hiljadama kilometara. Mi ćemo taj nadzor pretvoriti u upravljanje onog trenutka kada modernizujemo većinu pruga - rekao je predsednik.

Sastanak sa rukovodstvom IŽS i Srbijavozom

Predsednik Vučić je pre obilaska Jedinstvenog dispečerskog centra održao sastanak sa rukovodstvom Infrastrukture železnice Srbije i Srbija vozom. On je otkrio da se razgovaralo i o pruzi Valjevo – Vrbnica.

- Od 1976. godine taj deo niko pipnuo nije, mi smo se dogovorili da radimo na popravci svega da se ne ugrožavaju ljudski životi. Od Kosjerića do granice sa Crnom Gorom je strašno stanje pruge - kazao je Vučić.

Menjaćemo direktore ako vozovi budu kasnili

Šef države je najavio da će direktori biti smenjivani svakih mesec dana ukoliko se bude kasnilo.

- Mi moramo ljude da zamolimo da budu oprezni, da ne idu preko pruga, vozovi u ovoj zemlji rade. Molim ljude iz Infrastrukture železnica da obiđu svaki prelaz. I vama iz Srbijavoza da kažem da ne možete da kasnite više, menjaćemo direktore, nema kašnjenja po 45 minuta sa Prokopa. Tri minuta kašnjenja, smenjivaćemo ljude. Naša železnica mora biti tačnija i od nemačke i od švajcarske - oštro je kazao Vučić.