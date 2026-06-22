Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić raskrinkala je montiranu laž plenumaša o navodnoj upotrebi zvučnog topa od strane policije na protestu 15. marta 2025. godine.

Predsednica Skupštine je prvo objasnila kako u stvarnosti izgleda i deluje zvučni top kada ga policije u svetu zaista koriste, napravivši jasnu razliku između realnosti i sramnih izmišljotina domaće opozicije i blokadera.

- Kada su u upotrebi, ljudi padaju odmah. Dakle, ne beže oni ni levo ni desno, a ponajmanje da se neko zaboravi pa stoji baš valjda na udaru tog zvučnog topa. Dakle, oni padaju. U istom trenutku su reakcije povraćanja, padanja u nesvest i tako dalje i tako dalje - naglasila je Brnabić.

Brnabić je potom ukazala na potpuni apsurd tvrdnji blokadera, ističući da niko na samom skupu nije primetio apsolutno ništa, već su se simptomi kod njih magično pojavili tek nakon nekoliko dana, što je jedinstven slučaj u svetu.

- Sve ono što mi nismo imali ni kao naznake, opet naši blokaderi su zaista jedna specifična vrsta koja je posledice tog lažnog zvučnog topa osetila tri dana kasnije. Mi smo tri dana kasnije imali da se oni javljaju od 18. marta lekarima i bavili se time - rekla je Brnabić.

Predsednica parlamenta je do kraja objasnila ovu bizarnu teoriju, zaključivši da Srbija, sudeći po lažima blokadera, ima pametno oružje koje hirurški precizno bira političke mete.

- Jedini na svetu imamo zvučni top koji niko nije čuo. Zvučni top koji ide cik-cak, preskače ćacilend i dolazi do Slavije. Zvučni top koji prepoznaje blokadere i prepoznaje ćacije. Čaciji nemaju nikakvu senzaciju na zvučni top, a blokaderi imaju katastrofalne - zaključila je Ana Brnabić.

Branabić ističe da pojedini pripadnici Evropskog parlamenta nikada nisu poverovali u priču o upotrebi zvučnog topa tokom studentskog protesta na Slaviji 15. marta prošle godine.

- Previše su ozbiljni i odgovorni ljudi da bi takvu priču uopšte kupili, a imate i one koji su, ja sam uverena, bili u sprezi sa blokaderima i koji su čekali u svakom trenutku da reaguju - rekla je Brnabić.

Predsednica Narodne skupštine dodaje da je cilj cele priče kažnjavanje predsednika Srbije i njegove porodice.

- Oni su plasirali priču da je Aleksandar Vučić pucao u sopstveni narod, a u stvari je istina da su oni pucali u Aleksandra Vučića - rekla je Brnabić.