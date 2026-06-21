Savo Đurđić, bivši sudija Apelacionog suda gostovao je na blokaderskoj N1 i tom prilikom govorio o blokaderskom skupu u Novom Sadu, gde je praktično podelio Srbiju, otcepivši Vojvodinu od teritorije naše zemlje, govoreći o kampovima i ljudima koji su se u njima okupili.

On je dokazao da su blokaderi totalno izgubili kompas!

Po ovoj njihovoj izjavi može zaključiti da za njih Vojvodina nije deo Srbije!

Poslušajte samo šta je Đurđić rekao:

Kako se može čuti, on kaže:

"Ja sam svratio pre dolaska ovde na teren i bilo je jako lepo u tim kampovima, dosta ljudi, dosta štandova iz cele cele Srbije, iz Vojvodine pa čak i iz Srbije."