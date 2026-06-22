Ruske Vazdušno-kosmičke snage pogodile su navođenim avio-bombama harkovsku TE-5, jednu od najvažnijih termoelektrana-toplana za Harkov i okolinu, a lokalni izvori tvrde da je na objekat palo nekoliko FAB bombi.

Udar je izveden uveče, a gradonačelnik Harkova Igor Terehov saopštio je da je meta bio objekat energetske infrastrukture. Prema navodima lokalnih kanala, bombe su direktno pogodile TE-5, postrojenje koje je i ranije više puta bilo na meti ruskih napada.

Za sada nema potpunog zvaničnog bilansa štete, niti potvrđenih podataka o žrtvama. Ono što je poznato jeste da je pogođen energetski objekat, da se pominje više direktnih pogodaka i da je reč o infrastrukturi čije oštećenje može da ima posledice po struju, grejanje i stabilnost snabdevanja grada.

Zašto je TE-5 važna za HarkovHarkovska TE-5 nije obična lokalna kotlarnica, već jedna od najvećih termoelektrana-toplana u Ukrajini. Nalazi se u Harkovskoj oblasti, kod naselja Podvirki, nedaleko od grada, i projektovana je da obezbeđuje i električnu i toplotnu energiju.

Instalisana električna snaga postrojenja iznosi oko 540 megavata, dok toplotna snaga ide do 1.420 gigakalorija na sat. To znači da je TE-5 godinama bila jedan od glavnih oslonaca Harkova za grejanje, struju i energetsku stabilnost.

Objekat je već pretrpeo teška razaranja u prethodnim talasima ruskih udara. Posle napada u martu 2024. ukrajinski izvori su tvrdili da je Harkov izgubio glavne kapacitete za proizvodnju toplotne i električne energije, dok se kasnije više puta govorilo da je obnova TE-5 dug i težak posao.

Zato novi udar ima veću težinu od obične vesti o bombardovanju. Ako su potvrđeni navodi o direktnim pogocima više FAB bombi, meta nije bila sporedna infrastruktura, već energetsko srce jednog od najvećih ukrajinskih gradova.

Navođene bombe menjaju pritisak na grad

Ruske snage sve češće koriste navođene avio-bombe za udare po Harkovu i okolini, jer se te bombe ispuštaju sa velike udaljenosti i nose snažno eksplozivno punjenje. Kada takvo oružje pogodi energetski objekat, posledice se ne mere samo kraterom i požarom, već i time koliko brzo grad može da zadrži grejanje, vodu, struju i javni prevoz.

Harkov je već mesecima pod pritiskom udara na energetsku mrežu. Raniji napadi pogađali su termoelektrane, trafostanice i druge objekte od kojih zavise stotine hiljada ljudi. Zbog toga svaki novi udar na TE-5 odmah otvara pitanje da li će grad ponovo ući u režim vanrednih popravki, preusmeravanja snabdevanja i hitnih mera za stanovništvo.