Nakon jučerašnjeg vrelog dana i 35 stepeni, lokalno je bilo i jakih grmljavinskih oluja sa gradom.

Iza nas je i veoma topla noć, u Vojvodini i u Beogradu i tropska, pri čemu se minimalna temperatura nije spuštala ispod 20 stepeni.

Rano jutros snažan oblačni sistem formirao se iznad dela Banata i kretao se u severnoj visinskoj struji prema jugu.

Rano jutros snažni pljuskovi i jaki gromovi obrušili su se na južni deo Banata, Podunavlje, Pomoravlje i severni deo Šumadije, a sistem se sada premešta prema centralnom delu zemlje.

U veoma kratkom vremenskom intervalu pljuskovi mogu doneti i do 20 litara kiše po kvadratnom metru i to za manje od sat vremena.

Telegraf