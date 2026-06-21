Srbija je uvrštena na listu trećih zemalja za koje, prilikom nekomercijalnog kretanja pasa, mačaka i krznašica u države članice Evropske unije, više nije potrebno serološko ispitivanje na besnilo, odnosno titar antitela, saopštili su Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprava za veterinu.

Ova odluka predstavlja značajno olakšanje za vlasnike kućnih ljubimaca koji putuju sa svojim psima, mačkama ili drugim dozvoljenim vrstama životinja u zemlje Evropske unije.

Lakše procedure za putovanje sa ljubimcima

Dosadašnja praksa podrazumevala je dodatno testiranje kojim se proverava nivo zaštite od besnila, što je često zahtevalo više vremena, dodatne troškove i duže administrativne procedure pre putovanja.

Ukidanjem ove obaveze procedura postaje jednostavnija, ali i dalje ostaju na snazi osnovni uslovi za prelazak granice, uključujući:

identifikaciju životinje (mikročip),

važeću vakcinaciju protiv besnila,

i propisanu veterinarsku dokumentaciju.

Značaj odluke za Srbiju

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić ocenio je da ova odluka predstavlja priznanje za rad domaćeg veterinarskog sistema i dugogodišnje mere u borbi protiv besnila.

Kako je naveo, rezultat je višegodišnjeg rada veterinarskih službi, stručnih institucija i svih uključenih u sprovođenje mera kontrole i iskorenjivanja bolesti.

Korist za vlasnike kućnih ljubimaca

Nova pravila posebno će značiti građanima koji često putuju sa ljubimcima ili planiraju odmor u zemljama Evropske unije.

Umesto dodatnih laboratorijskih analiza, putovanje će sada biti jednostavnije i brže, uz manje administrativnih prepreka.

Besnilo i dalje pod kontrolom

Besnilo je jedna od najopasnijih zaraznih bolesti koja se može preneti sa životinja na ljude, zbog čega su u Evropskoj uniji godinama važile stroge mere kontrole ulaska životinja.

Uklanjanje obaveze serološkog testa za Srbiju pokazuje napredak u kontroli bolesti i unapređenju veterinarskog sistema.

Za vlasnike pasa i mačaka ova promena znači lakše i brže planiranje putovanja, uz i dalje obavezno poštovanje osnovnih zdravstvenih i identifikacionih uslova.