Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević oglasio se nakon novih detalja do kojih je tokom istrage došlo Više javno tužilaštvo u Beogradu, poručivši da će, kako kaže, istina o aferi „zvučni top“ i drugim optužbama koje su godinama plasirane tek izaći na videlo.

- U narednom vremenskom periodu cela Srbija će videti kako su blokaderi lagali o zvučnom topu i ostalim takozvanim aferama. Cilj svih ovih laži bila je potpuna dehumanizacija Aleksandra Vučića da bi se on predstavio kao čovek koji je pucao na svoj narod i kao neko protiv koga je sve dozvoljeno. Istina dolazi - poručio je Vučević.

Njegova poruka usledila je nakon što je Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo da je tokom postupanja u drugom predmetu došlo do dokumentacije koja, prema tvrdnjama Tužilaštva, pokazuje da se o priči o navodnoj upotrebi „zvučnog topa“ govorilo još tokom januara 2025. godine, gotovo dva meseca pre protesta održanog 15. marta.

Prema navodima Tužilaštva, određeni sastanci i dokumenta ukazuju da se još tada razmatrao narativ koji bi izazvao reakciju međunarodne javnosti i institucija Evropske unije, uz optužbe da su državni organi protiv demonstranata upotrebili zabranjeno sredstvo.

Mesecima su tvrdnje o navodnom zvučnom topu predstavljane kao nesporna činjenica. Tražene su međunarodne istrage, a Srbija je u delu javnosti predstavljana kao država koja je protiv sopstvenih građana upotrebila nedozvoljena sredstva.

Vučević smatra da je krajnji cilj bio mnogo širi.

- Nije ovde reč samo o jednoj aferi. Suština je bila da se Aleksandru Vučiću oduzme ljudskost i da se predstavi kao neko ko je spreman da puca na sopstveni narod, jer kada se čovek tako predstavi, onda je protiv njega, u očima dela javnosti, sve dozvoljeno - poručio je lider SNS.

Istovremeno, nakon saopštenja Višeg javnog tužilaštva, na adresu ove institucije stigli su preteći mejlovi u kojima se, prema navodima medija, preti predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, glavnom javnom tužiocu Nenadu Stefanoviću i glavnom i odgovornom uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću.

Kako se navodi, u porukama su iznete jezive pretnje, uključujući pozive na nasilje protiv ljudi koji su prethodnih meseci iznosili tvrdnje da je priča o „zvučnom topu“ deo šire kampanje usmerene na izazivanje dubokih podela u društvu.

Posle novih saznanja i istrage koja je u toku, ostaje da se vidi kakve će odgovore dati nadležni organi, ali i da li će se otvoriti pitanje odgovornosti svih koji su učestvovali u širenju priče koja je mesecima izazivala tenzije u Srbiji.