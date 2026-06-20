"Amerikanci razumeju jezik ekonomije i odnos troškova i koristi bolje od svega drugog", napisao je on na platformi Iks i poručio da će "sve dok sporazum ostane samo na papiru, tokovi energije na Bliskom istoku takođe ostati blokirani".

Njegove izjave dolaze u trenutku pojačanih tenzija oko Ormuskog moreuza, nakon što je Iran saopštio da je zatvorio strateški prolaz, dok američka Centralna komanda tvrdi da je plovidba i dalje otvorena i da Iran nema potpunu kontrolu nad tim područjem.

Okvirni američko-iranski Memorandum o razumevanju, posredovan uz učešće Pakistana, formalno postoji, ali još nisu započeli tehnički pregovori predviđeni tim dokumentom.

Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens najavio je put u Ženevu radi učešća u planiranim razgovorima, nakon što je ranije otkazao sličnu posetu zbog promene rasporeda.