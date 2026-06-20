Ukrajinski napad na ciljeve u Moskovskoj oblasti u četvrtak bio je još jedan primer kako se ukrajinska strategija preopterećenja ruskih sistema protivvazdušne odbrane dronovima pokazala uspešnom, piše Si En En.

Stručnjak za oružje Markus Šiler iz Stokholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira, komentarišući haotičan odgovor ruskih snaga i ruskih protivraketnih sistema koji pogađaju sopstvene objekte, primetio je da „Rusija ima istoriju starih sistema koji nisu 100% pouzdani“.

Dodao je da Ukrajina, u međuvremenu, godinama stalno poboljšava svoje ofanzivne sposobnosti.

Viši analitičar u McKenzie Intelligence Services, Stju Rej, skrenuo je pažnju na upotrebu prenosivih raketnih sistema protivvazdušne odbrane od strane ruskih snaga na prometnom autoputu, što po njegovom mišljenju ukazuje na ishitren, improvizovan i neprofesionalan odgovor na napad.

"Potpuni nedostatak kontrole saobraćaja i korišćenje vojne opreme neverovatno blizu civilnih vozila i pojedinaca potvrđuje ovu procenu", rekao je Rej.

Tomas Vitington, istraživač vojnih nauka u Kraljevskom institutu ujedinjenih službi u Londonu, naglasio je da „ruska protivvazdušna odbrana jednostavno nije prikladna za svoju namenu, to je veoma jasno.

Nisu opremljeni da detektuju, prate i reaguju na ovu vrstu napada, i osim ako se ne dogodi neko masovno redizajniranje ruskog sistema protivvazdušne odbrane, to će ostati slučaj“.