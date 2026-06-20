Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će sutra novoizgrađeni Jedinstveni dispečerski centar za upravljanje saobraćajem vozova u Beogradu.

Kako je saopštila Služba za saradnju s medijima predsednika Republike, obilazak će početi u 10 časova.

Jedinstveni dispečerski centar predstavlja centralno mesto za praćenje i upravljanje železničkim saobraćajem, a njegovim puštanjem u rad očekuje se efikasnija kontrola i koordinacija železničkog sistema u Srbiji.

Predsednik Vučić će se tokom obilaska upoznati sa radom novog centra i tehnološkim rešenjima koja će biti korišćena za upravljanje železničkim saobraćajem.