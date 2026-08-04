Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže za Jutarnji dnenvik Radio-televizije Srbije da je strateško opredeljenje Srbije očuvanje mira i stabilnosti u regionu.

"Mir radi za Srbe. Danas vreme radi za nas – brže se razvijamo od ostalih, brže napredujemo od ostalih, brže i bolje napreduje naša ekonomija. To povećava našu snagu i naše komparativne prednosti", ističe Vučić.

On je rekao da ne sme o svemu što je u planu da govori, i da ne mora o svemu da upoznaje javnost.



- Ono što je opredeljenje Srbije je da doprinosimo miru, da čuvamo mir, i što sam naglasio, to je da mir radi za Srbe. Mir je nekada radio za druge, danas radi za nas. Mir je cilj broj jedan - rekao je on.

Vučić dodaje da narod u Republici Srpskoj mora da vidi da pripadamo istom narodu, i da niko ne može da nam oduzme nacionalno jedinstvo.

- Da učimo iz istih udžbenika, da čuvamo svoj srpski jezik. Situacija nije ružičasta, na stranu što u federaciji Srbi žive mnogo teže, a strasti su još uvek visoke i izražene i 31. godinu posle ratnog sukoba, i to je zahvaljujući svima onima koji kroz priču o sebi kao žrtvu potenciraju krivicu drugog, obično srpskog naroda - kazao je predsednik.

Zahvalio se svima koji su došli da ga posete u rodnoj kući.

- Bilo je neočekivano mnogo ljudi, to nije lako u ovim uslovima. I hvala posebno ovima koji nikada nisu živeli u Čipuljiću, do okončanja rata, koji su zbog mog dolaska, prekoputa nas, okačili ratne zastave BiH, da pokažu da je ovo njihov plen, koliko su valjda opasni, a trebalo bi valjda da se tresem od straha i napustim ognjište ovog trenutka - kazao je on.

Dodaje da smo mi jedini bili spremni da pognemo glavu pred tuđim žrtvama, i da niko drugi nije to uradio za srpske žrtve.

- Mi od te politike ne smemo da odustajemo, moramo pokazivati pijetet prema tuđim žrtvama, ali za razliku od onog vremena gde smo se izvinjavali što su nam ljude ubijali, danas je vreme da o tome otvoreno govorimo, ne samo da se ne stidimo već i da odajemo poštovanje našim žrtvama. Ne da se svetimo i idemo u nove sukobe... Ako mi nećemo sebi da ukažemo poštovanje, neće nam ga niko ukazati. Ćutali smo na najbestijalnije laži tipa neki su heroji, mnogo su hrabri, a Srbi su kukavice zato što smo mi otišli na traktorima. Samo vam to nikada nisu rekli da to nisu uradili oni, već sa Amerikancima i Evropljanima, sa čitavom zapadnom velesilom protiv jednog siromašnog naroda koji je ostao čak i bez podrške u Beogradu - naglasio je predsednik.

Dodaje da je naša snaga odvraćajući faktor, i da vreme radi za nas.

- Razlika u snazi između nas i drugih je sve veća. Mi smo zaostajali, hrvatska vojska je bila mnogo jača od naše vojske, danas više nije. Razlika se neće smanjivati, govorim o našoj prednosti, zato da se mi posvetimo radu i ekonomiji, daljoj reindustralizaciji zemlje, ulaganjima u AI. A ovo gledam sada pošto su okačili jutros, kada sam izašao u šest sati, zato ne mogu da skinem pogled sa ratne zastave BiH - rekao je on.

O činjenici da Crna Gora šalje delegaciju na hrvatsku proslavu u Kninu, predsednik kaže da Vlada Crne Gore učestvuje u radosti u proslavi zločina.

- U pobedničkoj akciji Oluja slavi zajedno sa Hrvatima, a nikoga vlada Crne Gore nije poslala na obeležavanje sećanja na stradale Srbe u Mrkonjić gradu. Hvala Vladi Crne Gore. Ovo nije kraj, ovo je tek početak takvih odluka, i tu se stvari neće promeniti. Srbi su naivno poverovali da su 2020. godine doneli promene u odnosu prema srpskom narodu, a stvari će biti sve lošije - istakao je predsednik.

Na pitanje o niskom vodostaju Dunava i situaciji sa energentima, Vučić ističe da u Srbiji u ovom trenutku nema opasnosti od restrikcija.

- Ali to ne možete da znate sa sigurnošću šta će biti za desetak dana. Situacija je izuzetno teška, imate jedinstveni sistem za trgovinu strujom u Evropi, i sve što se događa u okruženju održavava se i na nas. Ali nije samo pitanje struje, već i nafte. Tramp kaže, pa se smiri cena brenta, ali kotacije rastu. Nema nafte, ali posebno nema dizela, i idemo sada sa dodatnim rezervama. Nismo dozvolili izvoz, čuvamo sve za sebe i naše građane, i sasvim sam siguran da ćemo uprkos svim teškoćama, a one su i finansijske, i vezane za nepogode, i probleme na globalnom tržištu, mislim da ćemo izdržati - kazao je on.

Pozvao je građane da dobro poslušaju šta će večeras reći u Mrkonjić gradu.

- Izaći ću sa zaključcima, da vidimo kako moramo da se ponašamo u budućnosti. Pre toga otići ću u crkvu u Čipuljiću, da vidimo kako možemo da pomognemo. Sada ima više džamija nego crkvi u Čipuljiću. A bilo je 3000 Srba, i nijednog muslimana. Da budem fer, ima takvih stvari i obrnuto. A onda idemo u Donji Malovan, to je jedno veoma stradalno mesto iz oba rata, tamo su sve nove hrvatske zastave izvukli, vidite da su ih iz kutija izvukli, svaku su kuću zakitili hrvatskom zastavom, da bih ja razumeo gde sam došao - rekao je Vučić.