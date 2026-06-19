Na njemu se vidi grupa delfina koja je nadomak obale Bara izvela pravi mali spektakl, oduševivši prolaznike i ljubitelje mora.

Razigrani morski sisari skakali su iznad površine vode, a prizor je mnoge podsetio na to koliko je bogat i očuvan morski svet crnogorskog primorja. Snimak je ubrzo počeo da se deli na društvenim mrežama, gde su se nizali pozitivni komentari i oduševljene reakcije.

Uz objavljeni video navedeno je da su delfini sve češći gosti duž crnogorske obale, što mnogi stručnjaci smatraju dobrim pokazateljem stanja morskog ekosistema.

„Nesvakidašnji prizor zabeležen je nadomak Bara. Delfini su ponovo privukli pažnju prolaznika i ljubitelja mora. Ovi inteligentni morski sisari sve su češći gosti našeg primorja, a njihovo prisustvo pokazatelj je očuvanog morskog ekosistema. Ukoliko ih uočite, uživajte u prizoru sa bezbedne udaljenosti i ne pokušavajte da im se približavate ili da ih uznemiravate“, navodi se u objavi.

Mnogi korisnici nisu krili oduševljenje prizorom.

„Prelepo, raj za oči i dušu“, napisao je jedan od komentatora.

Drugi je dodao da čak i delfini prepoznaju lepotu crnogorskog primorja, dok su brojni korisnici isticali da ovakvi trenuci predstavljaju pravo bogatstvo prirode koje treba čuvati.

Ipak, među komentarima pojavilo se i upozorenje jednog korisnika koji je skrenuo pažnju na to da delfine treba posmatrati sa distance i poštovati njihov prostor, posebno kada su u blizini mladunci.

Delfini se smatraju jednim od najinteligentnijih morskih sisara, a njihova pojava u blizini obale gotovo uvek izaziva oduševljenje turista i lokalnog stanovništva. Upravo zbog toga stručnjaci savetuju da se ovakvi susreti koriste za uživanje u prirodi, ali bez pokušaja približavanja ili uznemiravanja životinja.

Snimak iz Bara još jednom je pokazao koliko priroda može da priredi fascinantne trenutke i podsetio mnoge zbog čega su obale Jadrana među najlepšim mestima za susret sa morskim svetom.