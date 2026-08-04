O provokaciji sa ratnim zastavama BiH koje su okačene blizu njegove kuće u Čipuljiću, Vučić ističe da već 12 godina vode kampanju protiv njega.

- Vode kampanju duže od 12 godina i protiv mene i protiv Srbije. Bila je čak volja reakcija Bošnjaka nego što sam očekvivao. Nemam kome da se pravdam što sam išao na ognjište svojih predaka, i neću to da radim. A što se tiče ratnih zastava Arime BiH, nikada ih nije bilo toliko u Čipuljiću, nikada nisu ni živeli u Čipuljiću, od kada su Srbima spaljene kuće i proterani sa svojih ognjišta. Sa najvećim brojem ljudi koji su prošli pored kuće sam se pozdravio na najlepši način, ali postoje neki ljudi koji još žive u ratnim vremenima, i da dočekaju drugo poluvreme. Što je uvek loše, pre svega za njih, a za svakoga čini mi se. Za mene je bilo važno da pokažem da se nikada nećemo odreći svojih korena i srpskog roda, ma koliko teško bilo danas biti Srbin u Čipuljiću i Bugojnu - istakao je predsednik Vučić.

Predsednik je rekao da nije fasciniran ratnim zastavama BiH, kao ni ekonomskim razvojem, ali da će uvek da voli Čipuljić i Bugojno.

- Mislim da je gospođa Zubac mi poklonila knjigu u kojoj piše da je Bugojno mesto gde su nekada živeli i Srbi. Više Srba nema ili gotovo da nema. Samo ono što ste videli juče u mom dvorištu - kazao je on.

Vučić kaže da je sa Andrijom Mandićem poslednji put razgovarao pre 2 meseca, i kaže da ne zna o čemu bi sa njim sada razgovarao.

- A zahvalan sam Milanu Kneževiću i Milunu Zogoviću koji su došli u Mrkonjić grad, za razliku od predstavnika Vlade CG koji će da se vesele u Kninu, srpskom stradanju - istakao je on.