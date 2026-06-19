Naime, u toku pretresa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 27. marta 2026. godine privremeno je oduzetadokumentacija plenuma više fakulteta u kojoj dokumentaciji je pronađen i akt o sastanku organizacije Studenti u blokadi – Krovne radne grupe za bezbednost (KRBG), koji je održan održan 22. januara 2025. godine. Na tom sastanku je, pored ostalog, tema diskusije bio „zvučni top“, te je na sastanku rečeno da bi zvučni top dobio „masan odgovor iz Brisela“, kao i da je „u Kini praktikovano rešenje da se sklone sa puta kada ugledaju zvučni top“. Učesnici sastanka i druga NN lica su, kako se sumnja, u narednom periodu preduzimali radnje kako bi realizovali simulaciju upotrebe „zvučnog topa“ od strane državnih organa na protestu koji je bio planiran da se održi 15. marta 2025. godine u Beogradu i kako bi isti u domaćoj i međunarodnoj javnosti bili optuženi za upotrebu „zvučnog topa“ , sve sa ciljem kako bi se stvorila panika u javnosti i strah kod građana, te izazvali nemiri koji bi doveli do nasilne promene ustavnog uređenja i ugrožavanja bezbednosti države.

O tome je za RTS govorio zamenik glavnog javnog tužioca Miodrag Marković. On je otkrio da se vodi istraga zbog smrti studentkinje Milice Živković na Filozofskom fakultetu i zbog pirotehnike u zgradi fakulteta.

- Pretres je obavljen 27. marta ove godine. Prikupili smo sedam velikih crnih džakova u kojima se nalaze zapisnici i drugi dokumenti koje su sačinili tzv. plenumi studenata u blokadi, a i zapisnik sa sastanka od 22. januara 2025. godine - otkrio je on.

Ističe da je u zapisniku opisan događaj i još jednom aktu "protokol" kojim je predviđeno postupanje u određenim situacijama da redari skinu prsluke i sklanjaju ka fasadama na signal.

- Dolazimo do zaključka da je ta akcija unapred pripreljena - kazao je on o incidentu protestu 15. marta.