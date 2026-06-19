- Danas je Više javno tužilastvo objavilo da je došlo do dokaza da je afera zvučni top unapred planirana od strane blokadera još u januaru.

I sta ćemo sad? Koliko još laži treba da istrpimo od strane blokadera i onih koji ih finansiraju?! Hoće li neko reći izvini?! Kad je dosta?!

Lagali su kao i sve sto lažu, bukvalno su lagali da je Aleksandar Vučić hteo da puca na svoj narod. Govorili smo da ovo nije istina, da je ovo sve planirano odavno, pozivali i FBI ali je ta laž, kao sve druge služila blokaderima da izazivaju podele u narodu. Svojim lažima, a ovo je samo jedna u nizu, podelili su porodice, decu su u školama zavadili, posvađali su prijatelje i rodbinu.

Govorili su da je Aleksandar Vučić ubica, lagali su za njegovu porodicu, za njegovu decu. Koga briga što to nije istina, važno je da se ne priča šta Aleksandar Vučić radi za svoju zemlju. Da se ne priča o rezultatima, o izgrađenim autoputevima, prugama, mostovima, školama, nego svaki dan neka nova laž.

Došlo je vreme odgovornosti, da svi vi iz blokaderske skupine odgovarate što ste lagali narod. Lagali ste da bi ste izazvali građanski rat, da udari brat na brata, samo da bi vas vaši finansijeri doveli nasilno na vlast. Nije vam prošlo i neće vam proći. Narodu je dosta laži i vašeg nasilja. Srbija pobeđuje! - napisala je Pantić Pilja na Instagramu.

Saopštenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu možete pročitati OVDE.