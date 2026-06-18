Iranski vrhovni vođa ajatolah Modžtaba Hamnei poručio je danas da će budući pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama biti vođeni uz očuvanje prava Irana i da Teheran neće prihvatiti "neprijateljske uslove", navodeći da je predsednik Irana Masud Pezeškijan preuzeo odgovornost za zaštitu interesa zemlje.

"Imao sam drugačije mišljenje o memorandumu, ali sam ga prihvatio nakon što se predsednik Pezeškijan obavezao da će preuzeti odgovornost za očuvanje prava našeg naroda", poručio je Hamnei u pisanoj poruci, javlja Al Džazira.

Prema njegovim rečima, budući pregovori koji će biti održani ne znače da će Iran pristati na uslove "neprijatelja".

"Predsednik Pezeškijan me je uverio da, ukoliko američka strana bude preterivala sa svojim zahtevima, nećemo tome podleći", naveo je iranski vrhovni vođa.

Hamnei je u poruci ocenio da su iranski zvaničnici uložili velike napore kako bi se došlo do faze potpisivanja memoranduma o razumevanju.

"Sačekaćemo da se ispune uslovi iz memoranduma, ali budući pregovori uz prisustvo obe strane ne znače da prihvatamo stav neprijatelja", naglasio je Hamnei.

On je naveo da je američki predsednik, kako je rekao, "iz pozicije slabosti koristio različita sredstva" kako bi se došlo do tog dokumenta.

Ranije danas Pezeškijan je objavio tekst Memoranduma o razumevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, kojim se predviđaju momentalni prekid vojnih operacija, pokretanje pregovora o konačnom sporazumu u roku od 60 dana, postepeno ukidanje sankcija Teheranu i rešavanje pitanja iranskog nuklearnog programa.