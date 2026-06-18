Sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu izjavio je da Zapad navodno priprema scenario "obojene revolucije" u Srbiji po modelu ukrajinskog Evromajdana iz 2014. godine.

Govoreći za ruske medije, Šojgu je ocenio da je osnovni cilj inicijatora takvih procesa izazivanje masovnog nezadovoljstva i podrivanje poverenja građana u državne institucije.

- Osnovni zadatak inicijatora "obojene revolucije" u prvoj fazi jeste da izazovu masovno javno nezadovoljstvo postupcima vlasti. Oni koriste moderne PR tehnologije kako bi stimulisali rast raspoloženja protiv vlasti i opštu krizu institucionalnog poverenja - rekao je Šojgu, prenosi Sputnjik.

Prema njegovim rečima, protesti u Srbiji tokom 2025. i 2026. godine, iako nisu doveli do promene vlasti, sadrže elemente koji, kako tvrdi, podsećaju na pripremu za "obojenu revoluciju".

- Iako još nije dovelo do promene vlasti u Beogradu, sadrži sve znake pripreme za "obojenu revoluciju", uključujući i one bliske scenariju ukrajinskog Evromajdana iz 2014. godine - naveo je Šojgu.

On je objasnio da, prema njegovom viđenju, postoje tri faze takvih procesa.

Prva faza podrazumeva formiranje infrastrukture i organizovanje budućeg protestnog pokreta, što može trajati od nekoliko meseci do više godina.

Druga faza obuhvata koordinisane proteste i građansku neposlušnost, dok se u trećoj fazi, prema njegovim rečima, gradi nova struktura vlasti i traži međunarodno priznanje.

Šojgu smatra da su za sprovođenje takvih scenarija potrebne opozicione elite koje uživaju podršku i finansijsku pomoć spolja.

On je kao primer naveo pokušaj promene vlasti u Belorusiji 2020. godine, ocenjujući da je tadašnji predsednik Aleksandar Lukašenko odlučnim merama sprečio državni udar.

- Uprkos ozbiljnim naporima SAD, Velike Britanije i Poljske da stvore prozapadnu elitu za izvođenje "obojene revolucije" u Belorusiji 2020. godine, pokušaj državnog prevrata je sprečen odlučnim merama predsednika Aleksandra Lukašenka - rekao je Šojgu.

(Sputnjik Srbija)