Kada je sedmogodišnja Hana Polk nacrtala svoju porodicu, njena majka je odmah primetila jedan urnebesan detalj. Fotografiju rada je podelila na društvenim mrežama, a priča koja stoji iza njega pokazuje koliko deca svet posmatraju na svoj, potpuno jedinstven način.

Porodica Polk je jedna od miliona američkih porodica čiji je život obeležen invaliditetom, ali i neuništivim smislom za humor.

"Suprug i ja smo zajedno već 13 godina. Dijagnostikovana mu je retka autoimuna bolest – hronična upalna demijelinizirajuća polineuropatija (CIDP), zbog koje koristi invalidska kolica", ispričala je majka devojčice.

Šta je CIDP i kako utiče na organizam?

CIDP je redak autoimuni neurološki poremećaj koji zahvata nerve izvan mozga i kičmene moždine. Simptomi se najčešće razvijaju tokom nekoliko nedelja ili meseci, a bolest uzrokuje:

Progresivnu slabost u mišićima

Utrnulost u ekstremitetima

Ozbiljne poteškoće sa kretanjem

Procenjuje se da ova bolest pogađa između 0.01% i 0.02% stanovništva u SAD-u.

"Preslatko je i neverovatno smešno"

Bračni par Polk ima tri ćerke, a očeva bolest je s vremenom postala prirodan deo njihove svakodnevice. Zato majku nije iznenadilo što je najmlađa ćerka nacrtala oca u invalidskim kolicima. Ono što ih je, međutim, šokiralo i nasmejalo do suza bio je sam stil crtanja.

Majka se našalila da njen suprug na crtežu više nalikuje kokoški nego čoveku. Naravno, niko to nije shvatio kao uvredu – roditelji su apsolutno oduševljeni ovim posebnim umetničkim delom.

"Nismo to očekivali, ali ovo ćemo sigurno sačuvati i dugo pamtiti. Preslatko je i neverovatno smešno", rekla je Polk.

Ćerka je bila izuzetno ponosna na svoj rad i jedva je čekala da ga pokaže drugima. Majka se sada nada da će ova objava izmamiti osmeh na lice ljudima širom sveta, ali i podstaknuti roditelje da čuvaju uspomene iz detinjstva.

"Volela bih da ljudi ne zaborave da čuvaju dečje crteže jer deca imaju neverovatnu maštu. Uvek je lepo vratiti se takvim uspomenama, pogotovo kada deca odrastu", poručila je.

Psihologija dece: Šta dečji crteži zapravo otkrivaju?

Čuvanje dečjih radova nema samo sentimentalnu vrednost, već i naučnu podlogu.

Kognitivni i emocionalni razvoj: Studija objavljena 2024. godine u časopisu "Frontiers in Psychology" zaključila je da dečji crteži nisu samo obična igra i oblik umetničkog izražavanja, već i vredan pokazatelj mentalnog razvoja deteta.

Prozor u unutrašnji svet: Do sličnog zaključka došli su i istraživači sa Univerziteta Stanford (takođe u studiji iz 2024. godine). Oni navode da dečji crteži otkrivaju detetova najdublja osećanja, način razmišljanja i autentičan pogled na svet.

Analiza dečjih crteža može pomoći roditeljima i stručnjacima da bolje razumeju kako deca uče i doživljavaju svoju okolinu, a ujedno je i važan pokazatelj razvoja fine motorike i prostorne percepcije u ranom detinjstvu.