Poruka predsednika Vučića odjekuje Srbijom: "I da hiljadu puta padnem, svaki put ću se podići"

-Ja sam ponosan na sve ono što sam činio i radio. Nisam imao godišnje odmore, sve što su imali svi drugi ljudi. Nikada nisam imao slobodne vikende. Dao sam sve od sebe da ova zemlja krene napred. Mislim da sam jednim, ne beznačajnim delom, uz pomoć naroda, uz pomoć ljudi uspeo u tome. Hiljadu puta ću da padnem na asfalt, svaki put ću da se podignem. Nije jak onaj koji nikada ne padne, već je jak onaj koji svaki put ustane. A ja ću da ustanem i da se borim za svoju Srbiju - poručio je predsednik Vučić.

Podsetimo, predsednik Vučić dobio je danas zvanično pismo od predsednika Kine Si Đinpinga.

U pismu se kaže:

„Tokom Vaše nedavne uspešne državne posete Kini, detaljno smo razmenili mišljenja i postigli širok konsenzus, čime je izrađen novi plan za kontinuirano promovisanje izgradnje zajednice Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću u novoj eri. Srdačno smo razgovarali o prijateljstvu između Kine i Srbije, razmenili mišljenja o državnom upravljanju i međunarodnoj situaciji, zajedno provodeći lepo vreme, a Vaša odgovornost prema zemlji i narodu me je duboko impresionirala. „Orden prijateljstva“ Narodne Republike Kine koji sam Vam uručio, predstavlja znak našeg dugogodišnjeg i dubokog prijateljstva i

svedočanstvo je o iskoraku u razvoju odnosa između naše dve zemlje.

Pridajem veliki značaj razvoju kinesko-srpskih odnosa i spreman sam da sa Vama održavam redovnu komunikaciju i zajedno vodimo izgradnju zajednice Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću u novoj eri ka postizanju više dostignuća, kako bismo još više doprineli blagostanju naroda naših dveju zemalja.