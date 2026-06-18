"Raspisan je tender za premeštanje pešačke pasarele koja bi trebalo da poveže stajalište gradskog prevoza i stanicu Beograd Jug na Autokomandi. Pešačka pasarela koja se trenutno nalazi kod Ade Ciganlije uskoro će biti premeštena na novu lokaciju – Autokomandu", piše Vreme.

Postoji samo jedna poteškoća u vezi sa ovim scenarijom - logistika premeštanja betonske pasarele. Na to je upozorio i tviteraš Zlatko Crnogorac, naklonjen studentima-blokaderima.

"Izbrišite ovaj tvit i nemojte da se blamirate jer je ovo level lupetaranja. Premešta se pasarela kod Tempa koja je čelična konstrukcija. Ova Ada Mol je betonska", poručio je on.

Koliko lažu blokaderski mediji, kad ih i najveće pristalice upozoravaju da se ne sramote?