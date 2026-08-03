"Ove godine imamo veoma suv i vruć početak avgusta bez kapi kiše, a to će da se nastavi i narednih dana. Na današnji dan 1917. godine, u Beogradu je izmereno 41,6 stepeni", rekao je Todorović za Tanjug.

Kako je naveo, topla i sušna leta su i ranije zabeležena u Srbiji.

"Gledajući merne podatke, u Srbiji je najtopliji deo leta poslednjih deset dana jula i prvih deset dana avgusta. Posle Preobraženja se primećuje slabije osveženje, mada ima vrućina i kasnije. Krajem avgusta srednja temperatura primetno počinje da pada", objasnio je Todorović.

On je naveo da će osveženje uslediti oko desetog avgusta kada se očekuje nešto prijatnija temperatura koja će se kretati između 30 i 35 stepeni Celzijusa.

"Visoka temperatura je manji problem u odnosu na to što nema kiše. U julu je u Srbiji u većini mesta količina padavina podbacila ispod 50 odsto osim na krajnjem jugozapadu. Ni u narednih sedam dana nema na vidiku padavina sem lokalno nekog pljuska koji bi natopio zemlju koja je već žedna", poručio je Todorović.

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