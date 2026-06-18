Takvu mogućnost najavio je Nikola Bartulica, evroposlanik poznat po nacionalističkim ispadima koji je poručio da će Crna Gora i Srbija pre ulaska u EU morati da reše, između ostalog, "pitanje ratne odštete svim žrtvama Domovinskog rata". Ako se ima u vidu da je Andrej Plenković, premijer Hrvatske, nedavno samo Crnoj Gori isporučio čak osam zahteva sva je prilika da ćemo imati još jednu priču o "komšiji na Balkanu"...

Bartulica, koji je posle Plenkovića iz HDZ-a i Biljane Borzan iz SDP-a osvojio najviše glasova pre dve godine u Hrvatskoj na izborima za Evropski parlament, izneo je svoja tri zahteva pred Crnu Goru i Srbiju za ulazak u EU.

"Srbija i Crna Gora ne mogu postati članice EU dok se ne reši pitanje ratne odštete svim žrtvama iz Domovinskog rata, priznavanje agresije iz devedesetih i konkretne saradnje u pronalaženju nestalih osoba," rekao je Bartulica i dodao da to "mora biti prioritet Hrvatske".

Osam zahteva Plenkovića Crnoj Gori

Da to nije usamljeno mišljenje u Hrvatskoj pokazao je nedavno i Plenković na Samitu EU u Tivtu kada je izneo čak osam zahteva Crnoj Gori:

Obeštećenje logorašima

Rešavanje pitanja nestalih

Procesuiranje ratnih zločina

Rešavanje imovinsko-pravnih pitanja hrvatskih porodica u Crnoj Gori koje su izgubile imovinu što sudovi, kako je rekao, presporo rešavaju

Pokretanje razgovora o pitanju granica između Crne Gore i Hrvatske

Rešavanje pitanja spomen-ploče u bivšem logoru Morinj gde su "tokom Domovinskog rata zlostavljani hrvatski zarobljenici"

Promena imena bazena u Kotoru koji nosi ime čuvara logora Morinj

Povratak školskog broda Jadran

Knežević: "Javno političko uriniranje Plenkovića po Crnoj Gori prešlo sve granice"

Na te zahteve reagovao je Milan Knežević, predsednik DNP-a, i poručio da je "javno političko uriniranje Plenkovića po Crnoj Gori prešlo sve granice".

"Ostalo je još samo da nam ispostavi uslov da Tompson peva 13. jula na Cetinju (što nekima ne bi smetalo) i da naša kapitulacija bude potpuna. A na ulazu u grad bi pisalo: "Plenkoviću, brate, upiši nas u Hrvate!" Ukoliko prihvatimo ovih osam hrvatskih uslova, onda nema sumnje da smo veći Hrvati od Hrvata i da je Sekula Drljević bio u pravu," naveo je, između ostalog, Knežević.

Latinović: Hrvatska 2013. obećala da neće uslovljavati susede, a sada to ne poštuje

Branka Latinović, nekadašnja ambasadorka Srbije pri OEBS-a, kaže za "Blic" da je uslovljavanje država kandidata na putu ka EU "postao generalni problem".

"To je sve počelo sa Severnom Makedonijom koju je prvo uslovljavala Grčka, pa onda Bugarska. I Hrvatska je imala sličan problem sa Slovenijom zbog Koparskog zaliva pa je reagovala Evropska komisija i preporučila da se to teritorijalno pitanje prepusti arbitraži," podseća Latinović.

Kako kaže, zanimljivo da je hrvatska vlada nakon ulaska u EU 2013. godine "obećala da neće uslovljavati svoje susede na putu ka EU".

- I to je obećala vlada HDZ-a na čijem je čelu bila Jadranka Kosor. U međunarodnom javnom pravu postoji konzistentnost što znači da kada nešto javno izgovorite imate obavezu i da održite tu reč. Sada vidimo da se u slučaju Hrvatske to ne poštuje. Pogotovo što je, recimo, pitanje nestalih odgovornost obe strane jer ima i nestalih Srba u Hrvatskoj - navodi Latinović.

Dodaje da je zbog toga odgovornost, pre svega, na Evropskoj komisiji i Savetu Evrope.

- Oni nisu prepoznali problem koji postoji još od Severne Makedonije. Ranije je postojalo pravilo da se bilateralna pitanja rešavaju na drugom stolu, a ne u procesu evrointegracija. Recimo, Mađarska i Slovačka su prvo rešile pitanje mađarske manjine u Slovačkoj pre nego što su otpočele pregovore - kaže Latinović.

"Evropska komisija da spreči pojedinačna uslovljavanja"

Po mišljenju Latinović, Evropska komisija mora da nađe univerzalni model koji će sprečiti pojedinačna uslovljavanja zemalja kandidata na putu ka EU.

- Postoji već predlog modifikacije ili uskraćivanja prava veta za nove države članice EU koje ne bi imale pravo veta na usklađivanje sa spoljnom i bezbednosnom politikom EU, zatim prilikom glasanja o budžetu i o ulasku novih članica u EU - zaključila je Latinović.

Novaković: "Stavovi Bartulice stavovi jednog evroposlanika koje je već ranije iskazivao"

Igor Novaković, direktor istraživanja Centra za međunarodne i bezbednosne poslove (ISAC fond), kaže za "Blic" da su stavovi Bartulice "u suštini stavovi jednog evroposlanika koje je već ranije iskazivao".

- Što se tiče Crne Gore, pozicija Hrvatske je jasna i u pitanju je nekoliko tema gde se od odštete spominje samo odšteta logorašima. Što se tiče Srbije, Srbija i Hrvatska su formirale nekoliko zajedničkih komisija u vezi sa otvorenim pitanjima i stvari tek treba da se definišu. Dakako dva najozbiljnija pitanja u ovom momentu su nestali u ratu i pitanja kulturnog blaga SPC sa teritorije Hrvatske - ocenio je Novaković.

(Blic)