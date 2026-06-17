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Velike vrućine prave problem vozačima: Jedan predmet iz automobila treba ukloniti već danas
Stručnjaci savetuju vozačima da ih tokom leta ne ostavljaju u vozilu.
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