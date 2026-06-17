Meteorolozi najavljuju novi talas visokih temperatura širom regiona, a stručnjaci upozoravaju vozače da iz automobila što pre uklone jednu stvar koju mnogi tokom leta stalno drže pri ruci - kremu za sunčanje.

Iako je zaštitna krema neophodna tokom sunčanih dana, njeno dugotrajno čuvanje u automobilu može ozbiljno da umanji njenu efikasnost. Naime, temperature u zatvorenom vozilu tokom leta mogu dostići veoma visoke vrednosti, što negativno utiče na sastojke koji štite kožu od štetnog UV zračenja.

Toplota uništava zaštitna svojstva

Stručnjaci objašnjavaju da izlaganje visokim temperaturama može dovesti do razgradnje aktivnih sastojaka u kremama za sunčanje. Zbog toga proizvod više ne pruža zaštitu navedenu na pakovanju, pa se povećava rizik od opekotina i oštećenja kože.

Pored toga, toplota može promeniti i samu strukturu proizvoda. Krema može postati previše tečna, zgrudvana ili se njeni sastojci mogu razdvojiti, što otežava ravnomerno nanošenje i dodatno smanjuje njenu delotvornost.

Problem nije samo krema za sunčanje

Iz autosalona Dick Lovett upozoravaju da se tokom letnjih meseci ne preporučuje ostavljanje kozmetike u automobilu.

„Proizvodi za negu kože i šminka često sadrže aktivne sastojke i ulja koja se na visokim temperaturama razdvajaju i gube svoja svojstva. Krema sa zaštitnim faktorom jedan je od najvažnijih proizvoda tokom leta, ali ne bi trebalo da se stalno drži u automobilu jer može izgubiti zaštitnu moć. Isto važi i za preparate koji sadrže retinol, jer mogu postati nestabilni, izazvati iritacije kože ili jednostavno prestati da deluju kako je predviđeno“, navode stručnjaci.

Zato se savetuje da kreme za sunčanje, šminku i druge kozmetičke proizvode tokom leta držite na hladnijem mestu i da ih po završetku vožnje iznesete iz automobila.