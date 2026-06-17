Ministarstvo kulture Grčke najavilo je novu letnju inicijativu koja donosi čak 190 besplatnih nastupa uživo na 94 arheološka nalazišta i muzeja širom zemlje. Ovaj masovni kulturni projekat obuhvatiće kako velike i poznate istorijske lokacije, tako i manje, skrivene dragulje Grčke, pružajući posetiocima priliku da potpuno besplatno uživaju u umetničkom programu na autentičnim antičkim lokacijama.

Svetska umetnost na antičkim scenama širom Grčke

Nova inicijativa grčkog Ministarstva kulture u potpunosti menja iskustvo za sve ljubitelje kulture koji ove sezone posećuju zemlju. Cilj ovog projekta je veliko proširenje dosadašnjih napora države da vrhunsku umetnost i kulturni program izmesti van Atine i učini ih dostupnim u svim delovima zemlje.

Zahvaljujući tome, posetioci će ovog leta imati priliku da besplatno prate nastupe uživo na jedinstvenim istorijskim pozornicama, koje uključuju antičke hramove, stara grčka pozorišta, kao i lokalne i nacionalne muzeje. Svi događaji i performansi u okviru ove letnje inicijative biće u potpunosti besplatni za publiku, spajajući svetsku umetnost sa najznačajnijim istorijskim lokalitetima Grčke.

Koliko inače koštaju ulaznice za istorijske lokalitete?

Iako su sami kulturni nastupi i performansi u okviru ove manifestacije potpuno besplatni, posetioci treba da imaju na umu da se redovan ulaz na same arheološke lokalitete i u muzeje naplaćuje. Prema zvaničnom sistemu cena Ministarstva kulture Grčke, sve kulturne lokacije u zemlji podeljene su u pet jasnih cenovnih kategorija.

U zavisnosti od značaja i veličine mesta na kojem se besplatni programi održavaju, cene redovnih ulaznica izgledaju ovako:

A kategorija - 30 evra: Najveći i najznačajniji lokaliteti u zemlji (primer je Akropolj u Atini).

B kategorija - 20 evra: Velika nalazišta i nacionalni muzeji (primeri su Delfi, Olimpija, Knosos i Nacionalni arheološki muzej u Atini).

C kategorija - 15 evra: Regionalni muzeji i arheološki parkovi srednje veličine.

D kategorija - 10 evra: Specifične istorijske tačke i manji tematski muzeji.

E kategorija - 5 evra: Skriveni dragulji i male lokalne zbirke.

Važna napomena za turiste

Ove fiksne cene ulaznica važe tokom cele godine, pošto je ukinut raniji sistem popusta po kome su karte bile duplo jeftinije tokom zimske sezone. Redovan ulaz na ove lokacije slobodan je samo tokom posebnih državnih praznika i svake prve nedelje u mesecu u periodu od novembra do marta.