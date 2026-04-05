Nikola Drecun (33), pripadnik "kavačkog klana", optužen je za ubistvo Dragana Roganovića i Petra Kaluđerovića na Cetinju 2024. godine. On se nalazi u bekstvu, a u javnosti se poslednji put čulo za njega i to zbog afere sa Mirjanom Pajković.

Inače, Mirjana Pajković je bivša funkcionerka Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Crne Gore čiji su eksplicitni snimci u poslednjih nekoliko meseci isplivavali u javnost. Upravo se tvrdi da je na jednom od njih i Drecun kome se sudi u odsustvu.

Za njim je raspisana Interpolova poternica. Na suđenju u petak pročitan je iskaz Tanasija Tasa Jovanovića sa Cetinja, koji je prilikom ubistva Roganovića i Kaluđerovića 2024. na Cetinju bio teško ranjen, a u kom navodno tvrdi da je upravo on bio meta, kao i da je za njegovu glavu bilo spremljeno 350.000 evra.

Zbog održanog suđenja, Drecun je ponovo u centru medijskog interesovanja, a njegovo se ime u proteklih mesec dana mnogo puta pominjalo se u javnosti, naročito nakon što su procurile informacije da je imao aferu sa Pajkovićevom. Navodni eksplicitni snimci ovog "kavčanina" i Mirjane Pajković pojavili su se u javnosti, a bivša crnogorska funkcionerka je zbog toga bila i saslušavana u policiji.