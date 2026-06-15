On kaže da je do sada četiri miliona dinara kazni platio, ali mu je sada potrebno bar još dva miliona.

A da li je baš tako, ili je, ipak, smislio novu taktiku za "žickanje"?

"Nije im prošla fora za žicanje kinte, pa menjaju taktiku. Na dva meseca prave akcije i prikupljaju pare za Jaćimovića, jer su neradnici i jedan i drugi. Ali provalio ih narod i došlo je vreme odgovornosti. Miran da nađe drugu kasicu prasicu, ova se pokvarila", glasi jedan od komentara na mrežama.

-Jako su velike kazne, kaže Jaćimović, od 60 hiljada, 80 hiljada.

Međutim, nije škrtario Jaćimović, pa je na kraju zaključio: Trebaće mi bar dva miliona!

"Odlična marketinška računica, 60+80 jednako 2 miliona. Javiš se u zatvor (sam) za kaznu od 5k dinara, a onda preko N1 pošalješ poruku da ti ustvari fali još 2 miliona. On ovo ni u ludilu nije mogao sam da smisli, a ni izvede", stoji uz objvu na Iksu.