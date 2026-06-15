Odgledao sam sinoć "Utisak nedelje" i zaista mislim da blokadere treba puštati u medije. Gde god se pojave, kažu neku glupost ili sami sebe razotkriju, poručuje Uroš Piper, medijski analitičar.

U prilog svojoj tezi navodi konkretan primer:

– Juče je gost bio Lazar Stojanović, jedan od optuženih blokadera da su prošle godine na takozvanom Vidovdanskom saboru, koji su blokaderi organizovali, napadali policiju, institucije i pokušali da izvrše krivično delo rušenja ustavnog poretka. I evo šta je sinoć rekao u svoju odbranu u Utisku nedelje. Kaže čovek: optuženi smo za upad na EXPO gradilište i u SNS prostorije. A onda nastavlja: „Postavljam pitanje, kada su tačno SNS prostorije postale ustanove?“ On, praktično, opravdava upad u SNS prostorije jer kaže: „Kada su to postale ustanove?“ – navodi Piper.

Analizirajući ovu izjavu, Piper dalje konstatuje da Stojanović očigledno ne vidi ništa sporno niti protivzakonito u upadima u SNS prostorije, niti u njihovom paljenju, kao ni u prebijanju aktivista i članova stranke.

– E, to vam je ona Srbija koju oni nude. Oni nude Srbiju nasilja, haosa i upada u prostorije političkih stranaka. A kada bi, ne daj Bože, a neće biti, ali hajde da govorimo hipotetički, takvi blokaderi jednog dana došli na vlast, nemojte da mislite da ne bi pravili sabirne centre. Samo bi za njih pronašli neki adekvatan naziv, na primer „centri za prevaspitavanje“. Oduzimali bi penzije, ljudi bi ostajali bez posla, a decu „ćacija“, kako oni vole da kažu, izbacivali bi iz vrtića. To bi bila njihova Srbija, naspram normalne, pristojne, odmerene i ekonomski razvijene zemlje. Građani će uskoro na izborima znati da izaberu – zaključuje Piper.