Kancelarija Vučević postoji i radi od 1971. godine, a Miloš Vučević se bavio advokaturom više od 12 godina.

Šta je Miši Bačulovu, kao prevozniku fekalija, korisniku hemijskih supstanci, žrtvi sopstvenog trovanja dalo za pravo da napada čoveka čiju biografiju Miša ne može da zamisli? Miša Bačulov politiku vidi tako što prvo namiri sebe, ženu i kuma! Sada bolje neka vodi računa gde su mu žena i kum da ne bi ostao samostalni odbornik, pošto su ga i odbornici iz njegove odborničke grupe počeli napuštati. Miša nikako da shvati da ga u politici niko ne shvata ozbiljno i da ga niko ne želi dok su mu izvor informacija gradski tračevi i veštačka inteligencija a na tribinama koje organizuje okupi se od šest do osam ljudi. Miloš Vučević je jedini gradonačelnik u istoriji našeg grada koji je biran tri puta. U svojoj karijeri je bio i premijer države, ministar odbrane a sada je predsednik najveće parlamentarne stranke u Srbiji. O njemu priča čovek koji verovatno u životu knjigu nije pročitao, a ime Aleksandra Vučića pominje u svakom medijskom pojavljivanju, da bi dobio pažnju koju nema. Studenti, zborovi, odbornici - svi su okrenuli leđa od takve politike koju vodi Miša, jer je destruktivna i ispod svakog nivoa - napisala je Vučević na Instagramu.