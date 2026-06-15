Sledbenici Tonina Picule, dobro poznatog ustaše, šokirali su javnost kada su sinoć u Utisku nedelje optužili Srbiju za fašizam!

"Vidim da niko nije primetio da Piculići optužuju Srbiju za fašizam, pa bih da vas pitam šta vam i dalje nije jasno? Isto ovo pričao je i Picula u EP, sada to čujemo i u Utisku nedelje od blokadera. To je njihova politika - politika krivice, priznanja i servilnosti strancima!"

"Drugari, žao mi je, ali ja ovo ne mogu da podržim! Optuživati Srbiju za fašizam, zemlju koja je dala bezbroj žrtava u borbi protiv fašizma, politika je dodvoravanja strancima. Ne može jedan Picula da bude važniji od Srbije. Ovde se rastajemo, da sutra tako ne podržite i Kurtija!"

Ovo su samo neki od komentara koji se nižu na mrežama.

Studenti blokaderi tako su potvrdili da su sledbenici Picule, spremni da unište ovu zemlju za interese svojih gazdi, a to narod u Srbiji nikada neće dozvoliti.