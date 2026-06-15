Predsednik je objavio video sastavljen od svog jučerašnjeg gostovanja na TV Prva, kada je ogolio je političku strategiju blokadera i inostranih centara moći, ističući da se već godinu i po dana protiv njega vodi nezapamćena kampanja kriminalizacije i dehumanizacije i kadrova nasilnih protesta u našoj zemlji.

"Moramo od Vučića da napravimo nečoveka. Kampanja kriminalizacije, radite je uvek. Ne ide najbolje, ali neki trag će da ostavi. Kampanja negiranja rezultata, ne ide nam dobro, nastavićemo sa njom, možda će nekada da ostavi nekog traga. Moramo da Vučića predstavimo kao nekoga ko nije čovek. Posle toga više nije važno kakvi su rezultati. Počnite da tučete po tome da Vučić jednostavno nije čovek. Prvo on nije Srbin, otac mu nije Srbin, otac mu je neki Albanac. Ja sad treba da priđem svojoj majci, ocu i da kaže, "je li možete vi d demantujete to" ili šta da radim?"

"Kada nam je umrlo dete na porođaju pa su rekli "ti si tukao suprugu u stomak". Rekli su zvučni top 15. marta. Treći dan, po udžbenicima obojene revolucije: "Vučić je pucao u leđa svom narodu". Kada vi kažete da je neko pucao u svoj narod, ko će posle toga da glasa za tog čoveka, ako je on pucao u narod".

"A svima je smisao - nije čovek, on nije ljudsko biće, to je vrhovno zlo", rekao je predsednik Vučić prilikom tog gostovanja.

Predsednik je u opisu snimka napisao: Cilj svega što rade je "Moramo od Vučića da napravimo vrhunsko zlo".

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