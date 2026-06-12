Sve više ljudi koji žele da izbegnu veštačka đubriva koristi upravo ovu jednostavnu metodu za poboljšanje kvaliteta zemljišta.

Radi se o starom, ali ponovo otkrivenom načinu prihrane biljaka koji ne zahteva skupa sredstva, već samo malo strpljenja i osnovno razumevanje procesa razgradnje u zemlji.

Zašto je jaje korisno za biljke?

Jaja su prirodni izvor nekoliko ključnih hranljivih materija:

Kalcijum – jača ćelijske zidove biljaka i doprinosi otpornosti

– jača ćelijske zidove biljaka i doprinosi otpornosti Fosfor – podstiče razvoj korena, cvetova i plodova

– podstiče razvoj korena, cvetova i plodova Azot – pomaže rast zelene mase i bujnost biljke

Kada se jaje zakopa u zemlju, ono se postepeno razgrađuje i oslobađa hranljive materije direktno u zoni korena, čime se biljci obezbeđuje dugotrajnija prirodna prihrana.

Kako se koristi sirovo jaje u bašti?

Najčešći način primene je prilikom sadnje biljaka. Potrebno je:

Iskopati jamu dubine 10–15 cm

Stavite sirovo jaje na dno

Prekriti ga slojem zemlje

Posaditi biljku iznad njega

Na ovaj način hranljive materije se oslobađaju postepeno, bez naglog „šoka“ za biljku.

Važno je da jaje ne bude preblizu samog korena kako bi se izbegli neprijatni mirisi tokom razgradnje.

Može se koristiti i kod već posađenih biljaka

Ako su biljke već u zemlji, jaje se može dodati i naknadno. Dovoljno je iskopati nekoliko manjih rupa oko biljke i u njih ubaciti jaje ili njegov deo, pa sve ponovo prekriti zemljom.

Ova metoda se često koristi u fazi cvetanja i formiranja plodova, kada biljke imaju pojačane potrebe za hranljivim materijama.

Ne bacajte ljuske jaja

Pored celog jajeta, korisne su i ljuske koje su bogate kalcijumom. One se mogu:

osušiti

usitniti

posuti oko biljaka ili umešati u zemlju

Ljuske poboljšavaju strukturu zemljišta i doprinose boljoj prozračnosti i razvoju korena.

Jednostavan, prirodan i jeftin trik

Zakopavanje jajeta nije čudesno rešenje, ali može biti koristan dodatak prirodnoj prihrani biljaka. U kombinaciji sa kompostom ili humusom, doprinosi zdravijem i bujnijem rastu bez upotrebe hemijskih đubriva.

Za sve koji vole baštovanstvo i prirodna rešenja, ovaj jednostavan trik može biti zanimljiv način da se zemljište dodatno obogati i pripremi za uspešniji rod.