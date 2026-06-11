Iz budžeta Grada Leskovca juče 10. juna krenula je isplata novčane pomoći za 43 porodilje.

Povodom ove jednokratne pomoći isplaćeno je ukupno 1.150.000 dinara, navodi se u saopštenju Grada Leskovca.

Podsetimo, prema odluci koja je ranije doneta sve porodilje sa teritorije Leskovca će u 2026. godini dobiti po 50.000 dinara jednokratne pomoći, nezavisno od radnog statusa.

Ukupno 105 Odluka o dodeli subvencija za samozapošljavanje nezaposlenima sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje – filijale u Leskovcu uručeno je danas, 11. juna u prostorijama Centra za stručno usavršavanje u obrazovanju.

Visina odobrene subvencije iznosi 380.000 dinara i takvih je 103, dok su preostale dve Odluke u pojedinačnoj vrednosti od 420.000 dinara, dodeljene osobama sa invaliditetom.

O popularnosti mere samozapošljavanje svedoče podaci o broju podnetih zahteva, koji su i do tri puta veći u odnosu na raspoloživa finansijska sredstva, navela je načelnica Odeljenja za posredovanje, profesionalnu orijentaciju i planiranje karijere NSZ – Filijale Leskovac, Marija Stevanović.

"Među dobitnicima subvencije, žene su zastupljene sa 51 procenat, mladi do 30 godina čine trećinu od ukupnog broja, dok je skoro isti procenat i starijih od 50 godina. Čak 38 odsto korisnika subvencije su nezaposleni, koji su na evidenciji duže od 12 meseci", objasnila je Stevanović, navodi se u obaveštenju Grada Leskovca.