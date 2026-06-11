Ogromni rojevi komaraca prekrili su nebo iznad jezera, primoravši posetioce da potraže zaklon u automobilima.

Snimci koji se velikom brzinom šire društvenim mrežama prikazuju guste oblake insekata kako lebde iznad puta, obale i okolne vegetacije. U pojedinim trenucima čini se kao da je nebo potamnelo pod naletom bezbrojnih komaraca, što je kod mnogih izazvalo nelagodu i nevericu.

Od odmora do bekstva za nekoliko minuta

Mnogi turisti doputovali su do ovog popularnog jezera kako bi uživali u prirodnim lepotama i tišini, ali se njihov izlet pretvorio u borbu sa najezdom insekata. Prema navodima lokalnih medija, broj komaraca bio je toliko veliki da su pojedini očevici prizor uporedili sa biblijskim pošastima i najezdama skakavaca iz drevnih priča.

Na dostupnim snimcima vidi se kako roj komaraca kruži iznad područja oko jezera, dok posetioci ubrzano traže način da pobegnu od insekata. Mnogi su utočište pronašli u automobilima, zatvarajući prozore i vrata u nadi da će se situacija ubrzo smiriti.

Posetioci odustali od obilaska jezera

Iako su pojedini turisti pokušali da sačekaju da se roj raziđe, vrlo brzo je postalo jasno da od planiranog odmora neće biti ništa. Nakon dužeg čekanja, mnogi su odlučili da napuste područje i odustanu od obilaska jezera.

Snimci neobične pojave izazvali su veliki broj reakcija na društvenim mrežama, gde su korisnici komentarisali da ovakve prizore retko viđaju čak i u područjima poznatim po velikom broju komaraca.

„Ove godine komaraca ima svuda mnogo, ali ovako nešto nikada ranije nisam video“, napisao je jedan od korisnika koji je komentarisao snimak.

Zašto dolazi do masovnih rojeva komaraca?

Stručnjaci objašnjavaju da se ovakve pojave najčešće javljaju tokom toplih i vlažnih perioda, kada uslovi za razmnožavanje komaraca postanu idealni. U blizini jezera, močvarnih područja i stajaćih voda broj insekata može naglo da poraste, a povoljni vremenski uslovi dodatno doprinose formiranju velikih rojeva.

Iako ovakvi prizori deluju zastrašujuće, stručnjaci navode da su masovna okupljanja komaraca prirodna pojava koja se povremeno javlja u pojedinim delovima sveta. Ipak, za turiste koji su se zatekli kod jezera Ščučje, susret sa „crnim oblakom“ insekata bio je dovoljan razlog da planirani izlet završe mnogo ranije nego što su očekivali.