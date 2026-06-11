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Snimak koji ledi krv u žilama: Crni oblak insekata nad jezerom izazvao haos, ljudi bežali u panici
Turisti koji su ovih dana posetili jezero Ščučje u ruskoj republici Burjatija očekivali su miran odmor u prirodi, ali ih je dočekao prizor koji mnogi opisuju kao scenu iz filma katastrofe.
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