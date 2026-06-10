Predsednik se osvrnuo i na najavljeni skup koji će biti održan 27. juna.

- U narednom periodu, boriću se da skup 27. juna, dovodićemo decu na skup, pozvaćemo svakoga da čuju lepu poruku. Nećemo da pljujemo nikoga, ni one koji su terorisali zemlju, o onima koji najgore stvari govore o našoj deci. Hoćemo da pokažemo razliku između ljubavi prema otadžbini i mržnje koju oni sipaju svakoga dana i da iznesemo plan i program. Hoćemo da kažemo kako se lista zove. Na Vidovdan se sve videlo, kao prošli put, dali su zeleno vetlo da tuku ljude, policajce. Uništili ste 120 traktora domaćina. Što niste ušli u Pionirski park, mangupi? Nijedan nije ušao, zato što je lako da udarate mikrofon, šolju, ali kad neko uzvraća, onda nije tako lako - rekao je predsednik.