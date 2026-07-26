Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je građane da pokažu da snažna i ujedinjena Srbija može da pobedi one koji žele da dele porodice i da dele Srbiju.

Vučić je to rekao nakon promocije najmlađih oficira Vojske Srbije, odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše javni nastup tužiteljke u penziji Jasmine Paunović, koji je obeležio uvredljiv govor i upućivanje otvorenih pretnji njemu i njegovoj porodici.

- Što se tiče pitanja za ovu bivšu tužiteljku, znate, mi otkrivamo svakoga dana s kakvim ljudima imamo posla. Da nisam predsednik Republike, mogao bih niz uvredljivih reči da izgovorim i da nijednom rečju ne pogrešim. Mogao bih čak sa takvim nipodaštavanjem da govorim jer ja nisam video toliko neobrazovanih, nepismenih ljudi, toliko loših ljudi sklonih teorijama zavere. Ne možete da govorite o nekome da je dobar čovek ko napada tuđe porodice - rekao je Vučić.

Podsetio je da su se više puta u javnosti mogli čuti navodi da mu otac nije otac ili da mu majka nije majka.

- Hvala vam što ste me obavestili. Ja i dalje svoje roditelje volim najviše na svetu i poštujem vaše i sve druge članove vaše porodice. I ponoviću samo isto, bez teških reči - ja želim ujedinjene porodice. Pokušali su da nam razore porodice, da nam unište zemlju. Nije to što oni napadaju mene, to je napad na vašu porodicu. To će isto da misle sutra o vašoj majci i o vašem ocu. Sve to što su rekli meni, rekli su vama, rekli su svakoj porodici u Srbiji. E, to je ono što je problem u svemu tome. Protiv toga moramo da se izborimo, da se ujedinimo i da pokažemo da snažna i ujedinjena

Srbija može da pobedi loše ljude koji žele da nam dele porodice, koji žele da nam dele Srbiju - zaključio je Vučić.

Bivša tužiteljka Jasmina Paunović učestvovala je u emisiji „Inserti“ sa Dejanom Lučićem, u kojoj je voditelj izneo niz uvreda i neistina na račun predsednika Vučića i njegove porodice, što je Paunovićeva odobravala i rekla da je te navode čula iz više izvora.



Vojska Srbija je danas bolje naoružana

i opremljena i neuporedivo snažnija

Predsednik je na svečanosti povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije u kasarni „General Jovan Mišković" na Banjici poručio da je naša vojska danas bolje naoružana i opremljena i neuporedivo snažnija nego što je bila pre jer je Srbija sada dovoljno snažna.

- Meni je danas deseti put da kao predsednik Republike, i samo u tom kapacitetu, dočekujem nove oficire Vojske Srbije. Ponosan na vas, ponosan na godine posvećenosti našoj vojsci, želim da kažem da mi je izuzetna čast što smo iznedrili još jednu generaciju divnih mladih momaka i devojaka koji će svojom hrabrošću, odvažnošću i pre svega znanjem čuvati i štititi našu zemlju - rekao je Vučić.

Istakao je da je država uspela da promeni uslove i tu na Vojnoj akademiji i gotovo sve osim jednog malog dela renovirala je i uredila.

- Ali nikada nije dovoljno i uvek nam preostane još toga da napravimo i uradimo. I ovo govorim zato što smo pokušavali i uspevali tokom godina da promenimo uslove života naših vojnika. Pre samo 12 godina prosečna plata je bila manja od 300 evra, danas je znatno više od 1.100 evra. Nešto je ipak napravljeno - naveo je Vučić.

Kako je rekao, u međuvremenu smo se naoružali, opremili i postali neuporedivo snažnija armija nego što smo bili juče.