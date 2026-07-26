Dok predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp Evropskoj uniji sprema novi, još teži carinski udar, dodatna američka carinska stopa na robu iz Srbije spuštena je sa 35 na nula odsto.

Beograd je tako, zahvaljujući pregovorima koje je vodio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, dobio ogromnu prednost u odnosu na Brisel, ali i na niz velikih svetskih ekonomija.

Evropska roba već je obuhvaćena novom američkom carinskom merom zbog odnosa prema proizvodima nastalim prinudnim radom, a sada je Tramp najavio još jednu istragu i „znatnu carinu“ zbog kazni koje Brisel izriče američkim tehnološkim kompanijama.

Srbija je, sa druge strane, skinuta sa liste zemalja protiv kojih se vodi postupak zbog nepovoljnih trgovinskih praksi. Dok razgovori Beograda i Vašingtona traju, dodatna carinska stopa na srpsku robu iznosiće nula odsto.

Novi sukob Vašingtona i Brisela izbio je nakon što je Evropska unija kaznila Gugl sa 890 miliona evra, odnosno oko milijardu dolara, zbog navodnog kršenja pravila konkurencije.

Tramp je poručio da će SAD odmah pokrenuti istragu prema članu 301 Zakona o trgovini iz 1974. godine. Taj mehanizam američkom predsedniku omogućava da uvodi carine i druge mere protiv zemalja za koje Vašington utvrdi da primenjuju nerazumne, nepravedne ili diskriminatorske trgovinske postupke.

„Evropska unija ponovo radi isto i, kao i obično, direktno udara na velike američke kompanije! Nakon što je kaznila Epl, bez ikakvog razloga, sa 15 milijardi dolara, Metu sa tri milijarde, Amazon sa 2,5 milijardi i mnoge druge, upravo smo obavešteni da je Gugl, zaista napredna i neverovatna kompanija, kažnjen sa još milijardu dolara, bez objašnjenja. Time je ukupan iznos kazni za Gugl premašio 18 milijardi dolara“, objavio je Tramp na društvenoj mreži Trut soušal i najavio oštar odgovor.

Nakon dobrih vesti koje se tiču naše zemlje, predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je Trampu i američkim partnerima što su obratili pažnju na položaj Srbije.

- Zahvalan sam i zbog toga što je obraćao pažnju na jednu malu Srbiju i povremeno prenosio delove mojih intervjua. Drago mi je zbog dostojanstva našeg naroda i naše zemlje. Mi smo svoj posao uradili, ali hvala našim američkim partnerima na poverenju - rekao je Vučić.

On je naveo da su se u Beogradu prvobitno nadali smanjenju na deset ili 12 odsto, koliko će plaćati mnoge druge zemlje. Zato je potpuno ukidanje dodatne carine predstavljalo daleko bolji ishod od očekivanog.

Švajcarska, Japan, Južna Koreja i druge velike ekonomije dobile su stopu do 12,5 odsto, dok je Evropska unija obuhvaćena carinom do deset odsto i sada joj preti još jedan, zaseban namet zbog kažnjavanja američkih kompanija. Srbija je u istom trenutku dobila nultu dodatnu stopu.

To nije slučajnost, već rezultat uporne politike Beograda da sa Vašingtonom gradi direktne odnose i da Srbiju ne vezuje samo za jedan politički ili ekonomski centar.





Otvara se prostor za stotine

miliona dolara novih ulaganja

Najveći dobitak za Srbiju nije samo jeftiniji izvoz postojeće robe. Nulta dodatna carina može da promeni računicu stranih kompanija koje žele da proizvode u Evropi, a robu prodaju na ogromnom američkom tržištu.

Proizvodi napravljeni u Evropskoj uniji suočavaće se sa američkim carinama, dok će roba koja ispunjava uslove srpskog porekla trenutno ulaziti bez tog dodatnog nameta. To Srbiju čini znatno privlačnijom za fabrike iz Japana, Južne Koreje i drugih zemalja koje traže evropsku proizvodnu bazu sa povoljnijim pristupom SAD.





Siniša Mali: Sjajne vesti i pozitivan

signal za ekonomske odnose

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da odluka američke administracije da carinske tarife za budu nula odsto predstavlja pozitivan signal za dalje unapređenje ekonomskih odnosa između Srbije i SAD.

- Sjajne vesti za Republiku Srbiju stižu iz SAD. Američke carinske tarife za Srbiju biće nula posto i tako će biti dok traju naši razgovori. Dakle, u trenutku kada američka administracija uvodi novu rundu carina na robu iz desetine zemalja širom sveta, istovremeno ukida tarife za Srbiju - napisao je Mali na svom Instagram nalogu.



Prvi vidljiv rezultat strateškog

dijaloga Srbije i SAD

Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Dušan Kozarev izjavio je da je ukidanje američkih tarifa od 35 odsto na srpsku robu prvi vidljivi rezultat strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, ali da su rezultati već vidljivi i u odnosu prema Kosovu i Metohiji.

- Mislim da je to jedan od prvih vidljivih rezultata (dijaloga) i dobrog pristupa, nove energije i potencijala za buduću saradnju. Dakle, sada je praktično bescarinska trgovina, izvoz iz Srbije ka SAD će se usklađivati, najavljene su neke nove potencijalne stope, ali će one biti verovatno globalne, odnosno generalne - rekao je Kozarev za Prvu televiziju.