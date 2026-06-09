Vrhunski stručnjaci iz Sjedinjenih Američkih Država otvoreno izražavaju oduševljenje profesionalizmom srpskih policajaca i studenata sa Kriminalističko-policijskog univerziteta (KPU).

Dok ceo svet hvali srpske operativne formacije, a Amerikanci se javno raduju nastavku strateškog partnerstva sa našim snagama reda, blokaderima izgleda nije stalo do mira.

Naime, usledilo je saopštenje za saopštenjem protiv policije i Srbije, što jasno govori da je blokaderima stalo samo do uličnih nemira, nasilja i novih prilika gde će opet (kao što je već viđeno) napasti organe reda raznim predmetima.