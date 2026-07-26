Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje u Jutru na TV Prva. Vučić je prethodnih nedelja obilazio građane i razgovarao sa njima, i ističe da je najvažnije da čuje ljude, da ih sluša, i uvek mnogo toga nauči.

- Mogu da govorim višeslojno šta je to što sam i juče saznao i čuo slušajući ih, od toga da, prvo, kritika onoga što mi radimo. Najpre, kasne nam stvari, i sada, ljudi kažu to je strašno. Jeste. Ali mi pričamo ovde o nekim projektima koje ne bismo mogli ni da sanjamo od 1945. godine. Da pitate nekoga iz Kraljeva da li je mogao da sanja auto-put, svako će vam reći da nije ni sanjao - rekao je on.

- Ja sam juče išao auto-putem Miloš Veliki do Požege. I svi idu tim auto-putem. Sećate se onih koji su pričali da će pasti Munjino brdo, Laz, a naravno sada svi idu tim auto putem. I onda u jednom trenutku kada siđete sa auto-puta kao da ste došli na seoski put. I vi sada znate da morate da radite napornije, jače, i da se borite da ljudima isporučite taj put. I gledamo kako da isporučimo taj put do Mačkata, i od Mačkata do Kotromana. Nažalost u BiH oni hoće od Pala pa ovamo da prave polu-profilni put, ne pravi auto-put. U svakom slučaju mi do Mačkata pravimo brzu saobraćajnicu, i da promenimo uslove života za Užice i čitav zlatiborski kraj - rekao je predsednik Vučić.

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