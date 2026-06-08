Predsednica Skupštine Ana Brnabić reagovala je na društvenoj mreži "X" povodom sramnih navoda blokadera.

- Manje od 24h je trebalo “eliti” da smisli opravdanje za brutalno nasilje. Uvek su im svi drugi krivi za nasilje koje sami čine i koje nikada do sada nisu osudili. Mi smo planirali incident na njihovoj tribini?!?!? Pa kako tačno? Da li smo im mi birali obezbeđenje koje je tuklo novinara, samo zato što je postavio pitanje koje im nije bilo po volji? Ne. To su njihovi simpatizeri i sami su ih birali. Jel smo im mi ubacili publiku koja ne samo da nije zaštitila novinara kog su tukli i izbacili sa događaja, već je navijala i zahtevala da mu se oduzme reč i da se izbaci napolje? Ne. To su ljudi koji dele njihove vrednosti. Da li sam ja bila na panelu pa nisam zaštitila novinara?

- Ne, već Kesić, koji je nakon što je novinar dobio batine i nakon što je izbačen, pevao i uveseljavao isti taj skup. Nikad oni, jadni, nisu krivi za nasilje. Bjelogrlić bije - jer je isprovociran. Novinara tuku - jer je postavio pitanje. Žale za nastradalima u nesreći u Novom Sadu - nastupajući u Sarajevu pod parolom "Show must go on". Ali ni za šta od toga oni nisu krivi, takvi lepi, pametni, obrazovani i svezubi. Ne bi oni tukli da nisu bili isprovocirani. Vučić je kriv što oni moraju da tuku.