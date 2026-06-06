Grupa maskiranih studenata blokadera iz studentskog doma „Patris Lumumba“, predvođeni Veljkom Ćirovićem iz Raške, pokušala je da nasiljem i provokacijama spreči legitiman politički rad naših aktivista.

Zahvaljujemo se pripadnicima policije na brzoj reakciji i pozivamo nadležno tužilaštvo da u skladu sa zakonom sankcioniše sve odgovorne.

Srpska napredna stranka Zvezdara nastaviće da bude među građanima i da se za svoje političke stavove bori isključivo radom, rezultatima i razgovorom sa ljudima.