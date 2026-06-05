Incident se dogodio dok su vernici čekali u redu kako bi celivali pokrov i pojas Presvete Bogorodice.

Kako je Alo! ranije preneo, policija je po hitnom postupku privela žensku osobu zbog narušavanja javnog reda i mira.

Ustanovljen je identitet osobe koja je izazvala incident, a prema tvrdnjama na društvenim mrežama, radi se o pripadnici vračarskog "zbora", jednog od ogranaka falangi blokadera.

Alo! nije mogao nezavisno da potvrdi ovu tvrdnju, ali stav blokadera protiv Srpske pravoslavne crkve i vere više je nego evidentan.

Podsećamo, Vukašin Milićević, član Predsedništva Demokratske stranke i teolog izbačen iz Srpske pravoslavne crkve, i Marija Vasić, profesorka iz Novog Sada, prednjačili su u nedavnom Utisku nedelje u napadima na izlaganje Pojasa Bogorodice i njegovo celivanje od strane vernika.

Marija Vasić - vođa blokadera terorista iz Novog Sada, rekla je sledeće:

"Ja sam potpuno sigurna da svi moji đaci znaju šta je to, jer smo mi pre dve nedelje radili primitivne magijske obrede i to je čist fetišizam. Dakle, pridavanje natprirodnih svojstava predmetima i verovanje u neke njihove natprirodne moći, jeste fetišizacija. U sociologiji potiče od 'fetića' - portugalske reči. Mi smo to bukvalno radili i njima je potpuno jasno da je to fetišizam i da je to jedan, po Dirkemu, od najprimitivnijih magijsko-paganskih običaja."

Vukašin Milićević iz DS-a se složio:

"Hteo sam bukvalno istim rečima da počnem, pošto sam pretpostavljao da da će ovo biti tema. Dakle, ovo je ogled u realnom vremenu iz sociologije, antropologije, psihologije i u konačnom i uh teologije."

Vučić o napadima na blokadera na SPC

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je nedavno u emisiji "Ćirilica Milomira Marića", gde je između ostalog govorio o "nastupu" blokaderske profesorke Marije Vasić u "Utisku nedelje", koja je izvređala vernike SPC.

"Strah ljudima neretko obraz kalja i mnogi profesori nisu imali hrabrosti da se suprotstave blokaderima. Zato su oni profesori koji su to uradili zaslužili orden", rekao je Vučić, a zatim je u programu emisije pušten prilog u kom se čuje kako Vasićeva o celivanju Pojasa Presvete Bogorodice priča kao o fetišu.

Prema Vučićevim rečima, uvek će biti oni koji će voditi politiku protiv SPC jer je ona deo tradicije i opstanka našeg naroda, pogotovo tamo gde Srbi nemaju državu.

"Neće oni da ismevaju nikoga osim pravoslavlja, osim našeg patrijarha. Uvek će da bude problem SPC, da izmišljaju novu crkvu. Uvek će na kraju da vode politiku protiv SPC. Ona je važan element u samom biću srpskog naroda i opstanku srpskog naroda. Ona je sačuvala veći deo tradicije i opstanka srpskog naroda. Mi smo se okupljali u celu Čipuljić koje danas pripada Federaciji, u crkvenom domu. Tu su se srpska čeljad okupljala. Ta uloga crkve nije mala, naprotiv, velika je. Te uvrede na račun patrijarha, to sve što su radili je toliko užasno da nemam reči. Upadali su nam i u Maticu srpsku, sprečavali godišnjice, to postoji nažalost samo kod Srba, a kad je potrebno da se kaže nešto u zaštitu Srba, to ne postoji."

BONUS VIDEO



