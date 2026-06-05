Vladimir Dajković, predsednik Slobodne Crne Gore, poslao je snažnu poruku iz Crne Gore.

- Kad vidim koliko se ustaša, milogoraca, NATOgoraca, narko dilera i raznorazne antisrpske ološi i bagre diglo na noge da zaustavi dolazak predsednika naše bratske Srbije u Crnu Goru sve što imam da kažem: Predsedniče Vučiću, dobro došli u Srpsku Spartu! - naveo je lider Slobodne Crne Gore i nastavio:

- Oni koji prete predsedniku Vučiću progonom i linčom, oni koji kače uvredljive transparente i pozivaju na ubistvo i progon, najobičnije su kukavice koje prete iz Crne Gore iz svojih skrivenih jazbina i rupa. A, kada odu u Beograd i Srbiju da se leče, da uživaju, da se školuju, da se provode, ćute kao miševi.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje u Tivtu na samitu lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana pod sloganom "Zajednički prosperitet i stabilnost EU i Zapadnog Balkana", čija će glavna tema biti proširenje EU. Vučić je danas imao važne sastanke sa liderima iz Evrope, kao i sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, predsednikom Francuske Emanuelom Makronom i kancelarom Nemačke Fridrihom Mercom.

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(24sedam.rs)