Nakon serije incidenata u kojima su crnogorske vlasti proterale 87 srpskih državljana jer su samo doputovali u Crnu Goru, sada su montenegrinske ustaše uputili pretnje direktno predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Transparenti sa odvratnim porukama pojavili su se u Kotoru, Budvi i na Cetinju. Sve što se dešava poslednjih meseci dokazuje direktno spregu ustaške obaveštajne službe SOA, kavačkog klana Radoja Zvicera, montenegrinskih ustaša i blokadera-terorista u Srbiji!

Uprkos upozorenjima naše obaveštajne službe BIA da predsednik Srbije ne bi trebalo da putuje u Crnu Goru jer mu je ugrožena bezbednost, on se tamo uputio, želevši da pokaže da se ne plaši pretnji.

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Da su pretnje itekako stvarne svedoče scene od jutros, fotografije banera koji su okačeni u tri grada u Crnoj Gori gde je posebno jako delovanje kavačkog klana Radoja Zvicera, ustaške obaveštajne službe SOA i gde postoje ekstremističke grupe montenegrinskih ustaša.

Najpre, Kotor je odabran kao grad u kojem postoji malobrojna hrvatska manjina i u kojoj je rad ustaške SOA izuzetno jak. Samit EU-Zapadni Balkan se održava u Tivtu, još jednom primorskom gradu u Boki Kotorskoj.

Boka Kotorska je vekovima nedosanjani san ustaša, koji su preko crnogorskih ustaša Savića Markovića Štedimlije i Sekule Drljevića promovisali ideju "Crvene Hrvatske" upravo na prostorima Boke i crnogorskog primorja. Na taj način pokušavali su da dokažu da su Crnogorci zapravo Crveni Hrvati, katolici i da im je prirodno matica Hrvatska.

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Istu ideju prilikom raspada bivše Jugoslavije promovisao je Jevrem Brković, deda novosadskog ustaše i blokadera-teroriste Brajana Brkovića. Iz tih razloga, guranja Srpske Sparte u ruke ustaša, Kotor i Tivat su posebno važni Hrvatima, SOA-i, ali i kavačkom klanu koji je na vezi sa ustaškom službom.

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Nije slučajno ni to što su se ovi odvratni transparenti pojavili i u Bečićima, koji su deo opštine Budva. Budva je posebno važna kavčanima zbog logističkog rasparčavanja droge u lokalima koji su u njihovom vlasništvu. Osim toga, važna je i ustaškoj SOA-i i montenegrinskim ustašama, jer je Budva jedan od prvih crnogorskih gradova oslobođenih vlasti pro-šiptarskog i pro-ustaškog DPS-a i Mila Đukanovića, u kojem je jak srpski sentiment. Zato je potrebno njegovo neutralisanje.

Takođe, podrška uvredama na račun predsednika Vučića i otvorene pretnje stigle su i sa Cetinja. Tradicionalno, ovaj grad, koji nazivaju "prestonica", a koji sve više liči na kasabu sa par ulica i "zelenaških" kafana, orijentisan je anti-srpski i ne propušta nijednu priliku da pljune po Srbiji.

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Jedno od uporišta kavačkog klana je Katunska nahija, kojoj pripada Cetinje.

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Ne treba da čudi ni to da je poslednjih godina u pokušajima satanizovanja Srbije i Srba popularizovana priča o stradanju porodice Petra Zvicera 1923., zlikovca i razbojnika, od kojeg je stvoren "crnogorski patriota, junak, zelenaš, ustanik".

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Koliko je Petar Zvicer bio junak, baš toliko su i današnji Zviceri "junaci", jer u svesti montenegrinskih ustaša junakom može da postane samo razbojnik, ili onaj ko dosledno napada na Srbiju i srpski narod.

Da se radi o hibridnom napadu na Srbiju preko napada na predsednika Vučića postalo je jasno poslednjih nekoliko meseci, kada je Zvicerov poslušnik Miloš Medenica, osuđeni begunac, počeo u javnost da iznosi tvrdnje za koje se ispostavilo da su lažne.

Medenicu su kao proveren i legitiman izvor maksimalno počeli da koriste blokaderi-teroristi u Srbiji i da njegove nebulozne tvrdnje, za koje srpski organi iz dana u dan potvrđuju da su lažne, šire društvenim mrežama i predstavljaju kao nekakve dokaze.

Očita sprega kavačkog klana, hrvatske SOA, montenegrinskih ustaša i blokadera-terorista u Srbiji, naišla je na žestok otpor srpske države. Svi napadi su dosledno i detaljno analizirani, i utvrđeno je da podrška blokaderima-teroristima stiže isključivo sa anti-srpskih adresa - Od Zagreba i hrvatskih ustaša, preko Prištine i Kurtijevih UČK terorista, do montenegrinskih ustaša na Cetinju i u Boki, sa logističkom podrškom kavačkog klana.

Ipak, uprkos pretnjama i zastrašivanju, predsednik Vučić je i danas otišao u Tivat pokazujući da se ne plaši. Njegova poruka je da ćemo se boriti i da ćemo pobediti! Pobediće Srbija!