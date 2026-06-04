Nakon serije incidenata u kojima su crnogorske vlasti proterale 87 srpskih državljana jer su samo doputovali u Crnu Goru, sada su montenegrinske ustaše uputili pretnje direktno predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Transparenti sa odvratnim porukama pojavili su se u Kotoru, Budvi i na Cetinju. Sve što se dešava poslednjih meseci dokazuje direktno spregu ustaške obaveštajne službe SOA, kavačkog klana Radoja Zvicera, montenegrinskih ustaša i blokadera-terorista u Srbiji!

Uprkos upozorenjima naše obaveštajne službe BIA da predsednik Srbije ne bi trebalo da putuje u Crnu Goru jer mu je ugrožena bezbednost, on se tamo uputio, želevši da pokaže da se ne plaši pretnji.

Da su pretnje itekako stvarne svedoče scene od jutros, fotografije banera koji su okačeni u tri grada u Crnoj Gori gde je posebno jako delovanje kavačkog klana Radoja Zvicera, ustaške obaveštajne službe SOA i gde postoje ekstremističke grupe montenegrinskih ustaša.

Najpre, Kotor je odabran kao grad u kojem postoji malobrojna hrvatska manjina i u kojoj je rad ustaške SOA izuzetno jak. Samit EU-Zapadni Balkan se održava u Tivtu, još jednom primorskom gradu u Boki Kotorskoj.

Boka Kotorska je vekovima nedosanjani san ustaša, koji su preko crnogorskih ustaša Savića Markovića Štedimlije i Sekule Drljevića promovisali ideju "Crvene Hrvatske" upravo na prostorima Boke i crnogorskog primorja. Na taj način pokušavali su da dokažu da su Crnogorci zapravo Crveni Hrvati, katolici i da im je prirodno matica Hrvatska.

Istu ideju prilikom raspada bivše Jugoslavije promovisao je Jevrem Brković, deda novosadskog ustaše i blokadera-teroriste Brajana Brkovića. Iz tih razloga, guranja Srpske Sparte u ruke ustaša, Kotor i Tivat su posebno važni Hrvatima, SOA-i, ali i kavačkom klanu koji je na vezi sa ustaškom službom.

Nije slučajno ni to što su se ovi odvratni transparenti pojavili i u Bečićima, koji su deo opštine Budva. Budva je posebno važna kavčanima zbog logističkog rasparčavanja droge u lokalima koji su u njihovom vlasništvu. Osim toga, važna je i ustaškoj SOA-i i montenegrinskim ustašama, jer je Budva jedan od prvih crnogorskih gradova oslobođenih vlasti pro-šiptarskog i pro-ustaškog DPS-a i Mila Đukanovića, u kojem je jak srpski sentiment. Zato je potrebno njegovo neutralisanje.

Takođe, podrška uvredama na račun predsednika Vučića i otvorene pretnje stigle su i sa Cetinja. Tradicionalno, ovaj grad, koji nazivaju "prestonica", a koji sve više liči na kasabu sa par ulica i "zelenaških" kafana, orijentisan je anti-srpski i ne propušta nijednu priliku da pljune po Srbiji.

Jedno od uporišta kavačkog klana je Katunska nahija, kojoj pripada Cetinje.

Ne treba da čudi ni to da je poslednjih godina u pokušajima satanizovanja Srbije i Srba popularizovana priča o stradanju porodice Petra Zvicera 1923., zlikovca i razbojnika, od kojeg je stvoren "crnogorski patriota, junak, zelenaš, ustanik".

Koliko je Petar Zvicer bio junak, baš toliko su i današnji Zviceri "junaci", jer u svesti montenegrinskih ustaša junakom može da postane samo razbojnik, ili onaj ko dosledno napada na Srbiju i srpski narod.

Da se radi o hibridnom napadu na Srbiju preko napada na predsednika Vučića postalo je jasno poslednjih nekoliko meseci, kada je Zvicerov poslušnik Miloš Medenica, osuđeni begunac, počeo u javnost da iznosi tvrdnje za koje se ispostavilo da su lažne.

Medenicu su kao proveren i legitiman izvor maksimalno počeli da koriste blokaderi-teroristi u Srbiji i da njegove nebulozne tvrdnje, za koje srpski organi iz dana u dan potvrđuju da su lažne, šire društvenim mrežama i predstavljaju kao nekakve dokaze.

Očita sprega kavačkog klana, hrvatske SOA, montenegrinskih ustaša i blokadera-terorista u Srbiji, naišla je na žestok otpor srpske države. Svi napadi su dosledno i detaljno analizirani, i utvrđeno je da podrška blokaderima-teroristima stiže isključivo sa anti-srpskih adresa - Od Zagreba i hrvatskih ustaša, preko Prištine i Kurtijevih UČK terorista, do montenegrinskih ustaša na Cetinju i u Boki, sa logističkom podrškom kavačkog klana.

Ipak, uprkos pretnjama i zastrašivanju, predsednik Vučić je i danas otišao u Tivat pokazujući da se ne plaši. Njegova poruka je da ćemo se boriti i da ćemo pobediti! Pobediće Srbija!