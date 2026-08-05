Na deonici puta Mehov krš – Špiljani, most „Mehov Krš“ kod skretanja za Tutin, na teritoriji Republike Srbije – na državnom putu ka granici sa Crnom Gorom, sutra, 6. avgusta, u periodu od 08.00 do 10.00 časova biće obustavljen saobraćaj u oba pravca, saopštili su iz Uprave policije.



"Preduzeće „Novi Pazar – Put“ d.o.o. sutra, u četvrtak, 06.08.2026. godine, u periodu od 08.00 do 10.00 časova izvodi radove na izradi završnog sloja asfalta na mostu „Mehov Krš“ na državnom putu IB22 Novi Pazar - Ribariće – državna granica sa Crnom Gorom, deonica Mehov krš – Špiljani (most „Mehov Krš“ kod skretanja za Tutin), na teritoriji Republike Srbije, pa je iz ovog razloga planirana totalna obustava saobraćaja na ovoj deonici u punoj širini kolovoza na mostu u navedenom terminu", navode iz UP.

Kako ističu, za vreme pomenute obustave, učesnici u saobraćaju moraju poštovati postavljenu saobraćajnu signalizaciju, kao i instrukcije saobraćajne policije i odgovornog izvođača radova za korišćenje mogućih alternativnih putnih pravaca na ovom području.

"Policija Republike Srbije će u tom terminu usmeravati vozila na Granični prelaz Godovo – Vuča na izlazu iz Republike Srbije, dok će sa crnogorske strane saobraćajna policija Odeljenja bezbednosti Rožaje takođe usmeravati vozila na Granični prelaz Vuča – Godovo na izlazu iz Crne Gore, na pogodnom mestu na magistralnom putu Rožaje – Novi Pazar", kazali su iz Uprave policije.

RTCG